Kiên Giang khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Việt Á

Liên quan đến các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện, chiều 21/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 5/2022, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố quyết định thanh tra về việc xã hội hoá, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc; sinh phẩm kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Theo kết luận Thanh tra, có 2 đơn vị mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á gồm: Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, trong đó có một gói thầu trị giá hơn 55,6 tỷ đồng và một gói thầu trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng CDC tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng giá trị hơn 786 triệu đồng.

“Các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu vi phạm quy định trong đấu thầu do các đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá. Việc lấy các bảng báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không do Sở Y tế và CDC thực hiện mà sử dụng của Công ty Việt Á cung cấp”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc này, nhiều cá nhân tại Sở Y tế và CDC tỉnh đã bị kỷ luật bằng nhiều hình thức.