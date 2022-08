Kiểm tra quán bar tại TPHCM, phát hiện 36 người dương tính với chất ma túy

TPO - Ngày 8/8, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ, xử lý 36 người dương tính ma túy trong quán Bar New Club trên đường Thành Công (phường Tân Thành, quận Tân Phú).

Trước đó, lúc 0h15 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH cùng Công an phường Tân Thành kiểm tra quán bar New Club tại địa chỉ 289 Thành Công (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM).

Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh 90 khách và 32 nhân viên của quán bar và phát hiện 36 người dương tính với chất ma túy.

Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng sàng lọc những đối tượng liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Tân Phú cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn,…) nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.