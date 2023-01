Kiểm tra công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên Viettel

TPO - Ngày 3/1, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị chức năng trong Quân đội tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Theo đại diện Phòng Chính trị Tổng Công ty CP Công trình Viettel (VCC), hiện đơn vị có 63 Chi nhánh Công trình Viettel tỉnh, thành phố, 3 công ty thị trường (ở Campuchia, Peru, Myanmar) và 7 trung tâm trực thuộc với hơn 10 nghìn cán bộ, nhân viên, người lao động. Bên cạnh tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên của VCC gồm 3 cấp, với một Đoàn cơ sở, một Liên chi đoàn và 81 Chi đoàn (tổng số hơn 3.000 ĐVTN).

Bên cạnh những thuận lợi, công tác PBGDPL của VCC có một số khó khăn như đặc thù hoạt động phân tán, quân số trải khắp 63 tỉnh thành và các thị trường Viettel đầu tư; đội ngũ cán bộ Đoàn 100% là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi do yêu cầu công việc, làm ảnh hưởng tới quá trình triển khai và tổ chức thực hiện hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị cơ sở; lực lượng ĐVTN trên tuyến của VCC thường xuyên phải tham gia giao thông trên đường, tiếp xúc với độ cao, nguồn điện… dẫn tới nguy cơ xảy ra mất an toàn cao, đặt ra yêu cầu cao trong giáo dục bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động.

Nhằm tạo điều kiện và đẩy mạnh công tác PBGDPL, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc VCC đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân viên nói chung và ĐVTN trong đơn vị nói riêng. Trong đó có việc giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên xung kích tập trung giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện Luật giao thông đường bộ và Luật an toàn vệ sinh lao động cho ĐVTN.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên của VCC đã tích cực, chủ động đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện PBGDPL tại các cơ quan đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông.

Nổi bật là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức quần chúng (trong đó có Đoàn thanh niên), kết hợp giáo dục tình hình nhiệm vụ với giáo dục pháp luật và nội quy lao động cho ĐVTN; ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh truyền thông trên trang nội bộ nguoidonghanh.viettel.vn và truyền thông lan tỏa chấp hành pháp luật trên nhóm của Đoàn thanh niên qua Facebook, Zalo; kết hợp giáo dục, tuyên truyền, truyền thông với đào tạo và kiểm tra kiến thức về pháp luật trên phần mềm Elearning, hệ thống Mocha (kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông, an toàn lao động tần suất theo ngày; kiểm tra nhận thức về các bộ luật, quy trình, quy định khác liên quan tần suất theo tháng).

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tại các tòa nhà, khẩu hiệu và hình ảnh trên máy tính, điện thoại; kết hợp giáo dục, truyền thông pháp luật với tuyên truyền thực hiện Ngày Pháp luật hàng năm và thực hiện phong trào “Các tổ chức quần chúng nói không với mất an toàn” do Đoàn thanh niên chủ trì; duy trì thực hiện tốt “Ngày an toàn trong tuần” và “Tuần an toàn trong tháng”.

Kết quả là trong hai năm 2021 và 2022, 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm pháp luật và nội quy lao động của VCC; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%. Năm 2021 không có ĐVTN mất an toàn giao thông và an toàn lao động.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Trưởng đoàn kiểm tra) ghi nhận những biện pháp, cách làm sáng tạo trong công tác PBGDPL cho ĐVTN trong tổ chức Đoàn của VCC. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác PBGDPL và rút kinh nghiệm những mặt chưa được.

“Không chỉ tập trung tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN trong đơn vị mà cần chú ý phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân để tuyên truyền cho người dân về kiến thức pháp luật nhằm xây dựng địa bàn vững mạnh”, Đại tá Trần Viết Năng yêu cầu.