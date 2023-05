Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ hồ Trị An... cạn nước

TPO - Hồ Trị An cạn nước, nhiều người dân được lợi nhờ khai thác nguồn thủy sản. Tuy nhiên, lượng thủy sản trên hồ đứng trước nguy cơ cạn kiệt.

Do khô hạn, mực nước hồ Trị An năm nay rút xuống ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Cả khu vực lòng hồ rộng 323 km2 nằm trên địa phận 4 huyện của tỉnh Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán nhiều nơi đã cạn trơ đáy, trở thành những bãi đất rộng bát ngát.

Mực nước xuống thấp, cũng là cơ hội cho người dân đánh bắt thủy sản. Cả tháng nay, rất nhiều người dân ở xã Hiếu Liêm, Mã Đà huyện Vĩnh Cửu có thêm thu nhập nhờ bắt ngao, hến ở hồ Trị An khi những vực cạn nước đã lộ ra những bãi hến, ngao.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Hiếu Liêm cho hay mỗi ngày từ sáng sớm tới khỏang 10 giờ trưa là chị có thể cào, bắt được cả trăm kg hến. Mỗi kg hến bán được 20 ngàn đồng, mỗi ngày chị Hoa có thể kiếm được tiền triệu.

Điều lạ, ngày nào cũng cào tới cào lui một khu vực, hôm nay bắt xong, sáng mai ra lượng hến vẫn nhiều trở lại. Chị Hoa cho hay: “Năm nay nước cạn mới có hến nhiều như vậy, chịu nắng nôi nhưng bù lại có thu nhập khá hơn đi làm thuê công nhật”.

Cũng trang bị dụng cụ đi bắt hến, chị Ty nhà ở Tân Uyên, Bình Dương cùng nhóm bạn đi xe máy hàng chục km để bắt hến. Bắt “nghiệp dư” nhưng cả nhóm cũng bắt được hàng chục kg hến. Chị Ty cho biết: “Nghe nói có hến nhiều nên mấy chị em rủ nhau đi chơi và bắt hến để cho biết”.

Nước hồ Trị An cạn bất thường cũng là thời cơ cho những ngư dân đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An thu tiền triệu mỗi ngày. Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn Văn hóa Đồng Nai- đơn vị quản lý hồ Trị An cho hay: “Lượng cá hàng đêm được đánh bắt từ hồ Trị An rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên mỗi kỳ nước hồ cạn như thế này, lượng thủy sản bị đánh bắt nhiều thì phải mất nhiều năm lượng cá trong hồ mới hồi phục được”.

Nằm trong kế hoạch bảo tồn thủy sản trên hồ Trị An, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ ngư dân chấm dứt nghề, cấm khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu. Theo đó hiện nay các địa phương đang tiến hành chi trả hỗ trợ gần 8 tỷ đồng cho 236 hộ ngư dân chuyên nghề lưới te và lợp xếp trên hồ Trị An để chuyển đổi nghề.