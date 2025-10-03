Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Kiểm lâm tiết lộ sự thật thông tin hổ xuất hiện tại Phú Thọ

TPO - Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ khẳng định không có cơ sở xác định hổ xuất hiện tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn. Sau khi kiểm tra hiện trường, đối chiếu lời kể nhân chứng và dấu vết để lại, lực lượng chuyên môn kết luận con vật người dân nhìn thấy chỉ là thú hoang cỡ trung bình, nhiều khả năng là hoẵng, không phải hổ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ khẳng định, qua kiểm tra, thông tin hổ xuất hiện ở xóm Chiềng (xã Ngọc Sơn) là không có cơ sở. Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã làm báo cáo cụ thể gửi UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sự việc này.

Phú Thọ bác tin xuất hiện hổ ở xóm Chiềng

Theo báo cáo của lực lượng kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, ngày 2/10 của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn phối hợp với các cơ quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin từ các nhân chứng.

Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu thông tin của các nhân chứng, lực lượng kiểm lâm nhận định, cá thể thú mà người dân nhìn thấy là loài thú hoang dã có kích thước trung bình. Dấu chân phát hiện tại khu vực không đủ căn cứ khoa học xác định đây là dấu chân của hổ. Khu vực xuất hiện dấu chân ở xa bìa rừng, giữa khu dân cư.

Hiện trường không ghi nhận dấu hiệu bất thường liên quan đến sự xuất hiện của hổ (không có người thứ 2 nhìn thấy, gia súc, vật nuôi của các hộ gia đình không bị mất). Vì vậy, không có cơ sở xác định đây là hổ xuất hiện ở xóm Chiềng.

Lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ cũng báo cáo nhanh về nguồn cơn vụ việc. Cụ thể, chiều 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh Bùi Văn Hiển (giáo viên trường Tiểu học xã Ngọc Sơn) trên đường đi vào xóm xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú có màu vàng chạy qua đường vào vườn ngô. Con vật có trọng lượng khoảng 10-12kg, nghi là con hoẵng.

Sau khi phát hiện con thú chạy vào vườn ngô, cùng lúc đó có ông Bùi Văn Hiểu và ông Quách Văn Hung cùng vào xem dấu chân in trên đất, sau đó chụp ảnh lại.

Từ những vết chân còn lưu lại trên mặt đất, ông Quách Văn Hung cho rằng đây là vết chân của con hổ. Khi về nhà, người đàn ông kể lại sự việc cho gia đình biết. Con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin lên facebook, sau đó một số trang mạng dẫn lại.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, ông Vũ Quốc Tam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, trong quá trình đi rừng, người dân đã phát hiện một cá thể nghi là hổ và báo tin cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã cử lực lượng đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh đường đi, vết chân, phân… để xác định cụ thể liệu cá thể này có phải là hổ hay không.

Đức Anh
