Khủng hoảng sau khi tham gia mô hình gọi vốn đầu tư với cam kết lãi cao

TPO - Gần đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh, nhiều người đầu tư hàng trăm, hàng tỷ đồng vào các công ty tài chính, công ty bất động sản nhưng rơi vào cảnh hoảng loạn vì không nhận được cả gốc lẫn lãi; khiếu nại, tố cáo khắp nơi, xấu hổ với gia đình...

Là một trong số các nhà đầu tư phản ánh báo Tiền Phong, ông P.M.C, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội trình bày: Cuối tháng 1/2022, ông C. đến phòng giao dịch ngân hàng làm việc thì gặp và quen bà Nguyễn Thị L.. Bà này giới thiệu là Trưởng một bộ phận tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) ở Hà Nội.

Thấy ông C. có tiền dôi dư, bà này nói có quan hệ tốt với hệ thống Fibo Holdings (trụ sở ở 28 Trần Bình quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và khẳng định đảm bảo quyền lợi, lợi nhuận tốt nên ông C. đã đồng ý.

Được bà L. hướng dẫn và lo giấy tờ, ngày 28/1/2022 ông C. đồng ý ký hợp đồng đầu tư vào Fibo Holdings với thời hạn là 1 năm. Ông C. cho biết, ông không phải đến trụ sở công ty mà bà L. mang hợp đồng sẵn chữ ký của ông Võ Bình Nguyên, Chủ tịch HĐQT Cty CP Fibo Holdings đến.

Theo hợp đồng ký giữa ông C. và Fibo Holdings ngày 28/1/2022, quyền lợi của ông C. được viết chung chung là nhận số lợi nhuận được phân chia theo quy định tương ứng với khoản hợp tác được thể hiện trong "Giấy chứng nhận hợp tác chiến lược". Về nội dung hợp tác, hợp đồng chỉ ghi: Công ty toàn quyền sử dụng các nguồn lực (tài chính, nhân vật lực) để thực hiện hóa các kế hoạch kinh doanh của công ty. Đổi lại, cuối kỳ (hết thời hạn 12 tháng), ông C được hưởng mức lợi nhuận 13,55%/năm trên vốn góp.

Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn hạn tất toán hợp đồng hơn 3 tháng mà Fibo Holdings không thực hiện cam kết. Ông C. liên lạc thì bà L. cho biết, thời điểm giới thiệu, tư vấn đầu tư nguồn tiền vào Fibo Holdings, bà chỉ làm thêm tại Công ty này và phủi trách nhiệm.

Để làm rõ phản ánh nêu trên, phóng viên cũng đã liên lạc qua điện thoại, bà L. cho hay, trước đây có làm tại công ty CP Fibo Holdings nhưng hiện nay đã nghỉ. Bà L. có hẹn với phóng viên sẽ sắp xếp một buổi làm việc về nội dung trên có cả lãnh đạo tại trụ sở công ty Fibo Holdings. Tuy nhiên, sau nhiều lần gọi điện lại, bà L. vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Còn ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Fibo Holdings cho biết, Cty đang khó khăn nên việc thanh toán gốc và lãi cho khách hàng bị chậm. Công ty đang thương lượng với ông C. để lùi thời hạn tất toán để có thời gian kinh doanh, trả dần tiền đầu tư hoặc công ty sẽ bố trí các lô đất (mang tên các nhà đầu tư của hệ sinh thái Fibo Holdings) để ông C. đầu tư thêm.

Trước đó, ngày 8/3, Fibo Holdings phát đi thông báo cho khách hàng và các nhà đầu tư trong năm 2021 và 2022 với nội dung xin tạm hoãn thanh toán các khoản tiền đến hạn. Fibo Holdings đưa ra lý do tình hình kinh tế trong năm 2021 và 2022 gặp nhiều khó khăn, biến động, gây bất lợi, làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Ngoài ông C, nhiều khách hàng khác cũng chung hoàn cảnh tương tự như ông C. Đơn cử như trường hợp bà N. T. H.; ông Đ. T. H và bà V. T. T. H. cùng ở Gia Lâm (Hà Nội) cũng đã nhiều lần làm việc với ban lãnh đạo Cty này về khoản hợp tác đầu tư đã quá hạn nhưng không được thanh toán.

Những người này cũng nhận được phương án chuyển đổi thỏa thuận hợp tác thành tài sản có giá trị trong hệ sinh thái Fibo (giá chuyển đổi theo mức định giá đối với từng loại tài sản) hoặc gia hạn thời gian hợp tác từ 6 - 12 tháng.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông C. cho biết, việc trả bằng đất hay trả bằng các tài sản có giá khác trong hệ sinh thái không khác nào “ép” khách hàng.



Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản huy động vốn của khách hàng với lãi suất cao giống "đa cấp" gây rủi ro. Bản chất các doanh nghiệp này là thành lập doanh nghiệp bất động sản nhưng kinh doanh tài chính bằng huy động vốn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này. Đơn cử, gần đây, nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất “khủng” của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam, có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy, thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Công ty này lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.

Hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo, trong đó có nêu Công ty BĐS Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cho hay, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Trên Website Fibo Capital Việt Nam, Fibo Holdings được hiểu là hệ sinh thái các lĩnh vực đầu tư của Công ty này tập trung vào một số mảng như bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư phát triển dự án, tư vấn chiến lược, M&A…, thậm chí làm về cả mảng nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, website còn có thông tin: “Quỹ đầu tư Fibo Capital Việt Nam sẽ trở thành định chế tài chính đầu tư có giá trị vốn hoá đạt 1 tỷ đô la Mỹ sau 5 năm”. Hiện tại, website này đã dừng hoạt động với lý do hết thời hạn sử dụng và khách hàng không thể tìm kiếm thông tin gì tại đây.