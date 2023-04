Khu tham quan ĐMT An Hảo - Toạ độ hạ cánh lý tưởng cho dịp Lễ

Khu tham quan ĐMT An Hảo đang trên tâm thế tốt nhất sẵn sàng bùng nổ với những ưu đãi lớn và hàng loạt chuỗi cảnh quan ấn tượng nhất và rực rỡ nhất vào những ngày sắp tới.

An Hảo điểm check in 'chất như nước cất' đang chờ bạn ghé thăm

Giới xê dịch đang “hóng” từng ngày để bay đến ngay Khu tham quan ĐMT An Hảo (An Giang) trải nghiệm mùa hè ở thiên đường xanh bát ngát.

Còn gì thú vị và tuyệt vời hơn khi hòa mình vào hào khí “khải hoàn ca” của đất nước ở một nơi được mệnh danh “kinh đô Thái dương điện” nằm dưới chân Cấm Sơn. Nơi ấy là “lõi năng lượng” của vùng Bảy Núi nghìn năm hội tụ linh khí của đất trời phương Nam.

Giá trị mà An Hảo Solar đem lại là hướng đi mới, góp phần giúp địa phương đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch Quốc gia. An Hảo có những đặc trưng về di sản “vật thể và phi vật thể” phù hợp với chiến lược quy hoạch chung của An Giang và các vùng phụ cận đến năm 2045.

An Hảo xem quyền lực của du khách như một lẽ tự nhiên

Khi cầm tấm vé checkin quyền lực, mọi du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc BUFFET AN HẢO (diễn ra từ 29/04 đến 03/05/23) hoàn toàn miễn phí với hàng chục loại bánh & trái cây. Thoải mái vi vu đến tất cả điểm tham quan: Thuỷ vọng Đài, hồ Thiên Cảnh, đồi Cừu, vườn hoa theo mùa, đặc biệt là Khu tâm linh phiến đá Bàn tay Phật khổng lồ. Ngoài ra, khu tham quan còn “bonus” cho quý khách thêm sắc màu của gió với 8000 chong chóng kết đan lại tạo nên “tấm thảm sóng xoay khổng lồ”. Nhà tre hoa nắng với góc chụp siêu nét, trái tim bên lề, tổ chim sáo mồ côi, cầu vồng 7 sắc, cổng hoa đào hồng, đoá hoa siêu to v.v…

Dù là địa điểm mới nhưng An Hảo Solar đã nhanh chóng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây từng ngày lan tỏa không gian thực hành tín ngưỡng, khu vực đặc biệt chiêm bái của những tín đồ Phật giáo, là “tọa độ” yên bình, lý tưởng để ta khám phá giới hạn bản thân, suy nghĩ tích cực, tìm lại sự cân bằng giữa thế giới hiện đại đầy biến động.

Có một sự trùng hợp thật hy hữu khi mùng 10/3 - Quốc giỗ tổ Vua Hùng sẽ mở đầu cho chuỗi ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 kéo dài liên tục. Vì vậy, chớ vội vàng, bạn nên dành thời gian nhiều hơn ở lại đây để trò chuyện với các hướng dẫn viên, tìm hiểu văn hóa địa phương của người dân An Hảo và tận hưởng sự yên bình của một “Thế giới ánh sáng thiên nhiên tinh khôi” - thứ mà bạn không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.

Ngoài ra, ngọn núi Cấm Sơn gần đó còn có các tác phẩm Phật giáo và những ngôi chùa trăm năm tuổi. Đây là điểm du lịch tâm linh khá hay, không thể bỏ qua trong cung đường tham quan Thất Sơn hùng vĩ.

Khu tham quan An Hảo Solar sở hữu phong cảnh thiên nhiên nên thơ, có những điểm đến độc đáo đáng để trải nghiệm, nơi lý tưởng để du khách tận hưởng lối sống xanh và thưởng thức nghệ thuật tạo tác cảnh quan của Nhà đầu tư.

Ở An Hảo, hình như người ta biết cách lấy lòng du khách từ những điểm đến chan hòa giữa thiên nhiên đại ngàn xinh đẹp.

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. #kdldienmattroianhao #dulichangiang #anhao #angiangdidau #dulich #dulichtinhbien #điệnmattroi. ☎️Hotline: 0399 326 399.