Không khí rộn ràng trong ngày hội "Vui Tết Trung Thu 2025" tại trường THCS Đông Thọ

AN PHONG - Ảnh: Trường THCS Đông Thọ
HHTO - Hòa chung không khí tưng bừng của thiếu nhi cả nước đón chào Tết Trung Thu, sáng ngày 6 tháng 10, Liên đội trường THCS Đông Thọ (Thanh Hoá) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu 2025” với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, mang đến cho các bạn học sinh một ngày hội tràn đầy niềm vui, tiếng cười và tình thân ái.

Ngay từ đầu buổi sáng, các lớp nhanh chóng tập trung, ổn định tổ chức để cùng tham gia chương trình. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh thể hiện, với những ca khúc, điệu múa vui nhộn về đêm Trăng Rằm, tạo nên bầu không khí hân hoan, phấn khởi.

6f42c5321d8797d9ce96.jpg
1368532541082748358-1.jpg

Tiếp theo, thầy và trò toàn trường cùng lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi tới các cháu thiếu niên, nhi đồng. Những lời nhắn gửi ân cần, thân thương ấy như tiếp thêm động lực để các em cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão đẹp.

1865377840251233217-1.jpg
ed8dd4fc0c498617df58.jpg

Một điểm nhấn đáng nhớ trong chương trình là phần trao quà Trung thu cho học sinh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo dành cho các em.

Đặc biệt, hoạt động Tìm hiểu về truyền thống Tết Trung Thu được tổ chức dưới hình thức hái hoa dân chủ đã thu hút sự tham gia hào hứng của các lớp. Các câu hỏi xoay quanh nguồn gốc, ý nghĩa và nét đẹp văn hóa của Tết Trung Thu giúp các em thêm hiểu và trân trọng giá trị truyền thống dân tộc.

bf3e0291d7245d7a0435.jpg
1368532541082748358.jpg

Kết thúc chương trình, các lớp cùng nhau dọn dẹp, giữ gìn sân trường gọn gàng, sạch đẹp, khép lại một buổi sáng đầy ý nghĩa và ấm áp.

1865377840251233217.jpg
8bb0b2d06a65e03bb974.jpg

Ngày hội Vui Tết Trung Thu 2025 của trường THCS Đông Thọ không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh mà còn góp phần giáo dục các em về truyền thống, tinh thần đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Đây cũng là dịp để thầy và trò cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp, lan tỏa tình yêu thương và niềm tự hào về mái trường thân yêu.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
AN PHONG - Ảnh: Trường THCS Đông Thọ
#Trung Thu 2025 #Trường THCS Đông Thọ #Ngày hội trung thu #Truyền thống Việt Nam #Hoạt động thiếu nhi #Quà trung thu #Văn hóa truyền thống

