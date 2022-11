Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa bắt đầu tràn về, vùng núi có thể xuất hiện băng tuyết

TPO - Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta từ hôm nay với nền nhiệt giảm sâu. Dự báo vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng tuyết trong hai ngày 1-2/12.

Sáng sớm nay (30/11), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc của nước ta. Dự báo trong sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Hôm nay, miền Bắc bắt đầu chuyển rét. Trong đó, khu vực Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ban ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm nay, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng vùng núi 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Dự báo sang ngày mai (1/12), trời giảm mưa ở miền Bắc nhưng nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 8-11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ dao dộng trong ngày từ 11-16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày mai 13-16 độ, cao nhất 17-20 độ.

Dự báo đợt rét này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, trong đó trời rét nhất vào hai ngày 1-2/12, cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cùng với rét đậm, rét hại, đợt không khí lạnh lần này còn gây mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai (1/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 1/12 đến đêm 3/12, các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biển 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Khoảng từ ngày 4-5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.