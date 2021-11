Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt cảnh báo khu vực Tây Nguyên

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 10 đến 14/11 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.