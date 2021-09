Không được tự phát rời TPHCM, Bình Dương… sau 30/9

TP - Chiều 28/9, làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, lãnh đạo các tỉnh thành miền Nam và Tây Nguyên thống nhất kiến nghị tiếp tục giữ cơ chế kiểm soát người ra vào, đi lại, không để dân từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tự phát về các địa phương sau ngày 30/9.

Còn nhiều người tự phát về quê

Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An cho biết, bốn địa phương này đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, mở lại các hoạt động sản xuất an toàn. Đại diện cả bốn địa phương mong muốn đón công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc, đồng thời đề nghị người dân đang ở tại địa phương tiếp tục ở lại, không tự phát về quê.

Chính quyền các địa phương sẽ đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và sớm khôi phục sản xuất để bà con có việc làm. Thời gian qua, giữa bốn địa phương và các tỉnh, thành phố khác phối hợp chặt chẽ để đưa đón người dân về quê an toàn, có kiểm soát. Tuy nhiên, có một bộ phận người dân về tự phát, trong khi tỷ lệ tiêm vắc-xin ở nhiều tỉnh còn thấp, lực lượng y tế mỏng nên rất khó kiểm soát.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, bình quân mỗi ngày có khoảng 4.000 lái xe ra vào tỉnh Bình Phước; trong vài ngày qua đã phát hiện hơn 60 ca mắc COVID-19. Nếu cho người dân từ TPHCM và các tỉnh còn phức tạp về dịch bệnh đi lại tự do, Bình Phước có nguy cơ từ “vùng xanh” trở thành “vùng đỏ” sau 2-3 tuần…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nói rằng, hằng ngày vẫn có nhiều trường hợp từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An tự phát trở về quê, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Năng lực của Cà Mau trong việc tiếp nhận, cách ly và chăm sóc y tế kém hơn so với nhiều tỉnh khác. Đến nay, Cà Mau mới có 13% dân số được tiêm mũi 1, khoảng 5,2% dân số được tiêm đủ 2 mũi. Nếu người dân tự phát về quê sẽ có nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Vì vậy, Cà Mau kiến nghị Chính phủ không cho người dân về tự phát. Người dân muốn trở về phải được tổ chức đưa đón và căn cứ năng lực tiếp nhận của địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hầu hết các địa phương cũng thống nhất kiến nghị Chính phủ có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30/9, TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay, không để người dân từ bốn tỉnh, thành phố này tự phát đi về các địa phương. Nguyên tắc nới lỏng dần bên trong nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại với các tỉnh bên ngoài. Riêng TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai đã có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao được phép nới lỏng cho người dân đi lại trong bốn tỉnh, thành phố. Với những trường hợp thật sự phải về quê, TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các địa phương khác tổ chức đưa bà con về chu đáo, có kiểm soát.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, hiện có khoảng 3,5 triệu người từ các tỉnh, thành trong cả nước đến làm việc tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Thủ tướng chỉ đạo TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai quán triệt huy động hệ thống chính trị cơ sở nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại. Khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vắc-xin.

Trong khi đó, họ được miễn, giảm tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt và hỗ trợ tìm việc làm. Nếu người dân đã ra đường, tập trung ở các chốt thì kiên quyết vận động trở về, không để người dân đi tự do. Trường hợp người dân tập trung đông tại các điểm chốt kiểm soát, cơ quan chức năng không xử lý cứng nhắc dẫn đến sự đối đầu không cần thiết. Ngoài ra, các địa phương cũng cần có tiêu chí, kế hoạch đón công dân về, trong đó ưu tiên giải quyết cho người già, phụ nữ có thai, trẻ em, người yếu thế…

Đề nghị ưu tiên tiêm chủng lái xe liên tỉnh

Theo đại diện Bộ Y tế, thời gian qua, vắc-xin COVID-19 được ưu tiên phân bổ cho các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp như TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Nhiều địa phương khác do không được ưu tiên nên tỷ lệ tiêm vắc- xin trong dân còn thấp. Do đó, sau ngày 30/9, việc đi lại của người dân từ TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh, thành khác vẫn phải kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Lãnh đạo Cà Mau đề nghị, các địa phương cần ưu tiên tiêm đủ vắc-xin cho tất cả lái xe liên tỉnh vì đây là nhóm nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Tại cuộc họp, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thống nhất với kiến nghị của các tỉnh, thành phố và sẽ đề xuất Thủ tướng sớm có công văn chỉ đạo cụ thể, đồng thời kiến nghị tiếp tục ưu tiên phân bổ vắc-xin cho các địa phương lân cận. Dự kiến, trong vòng 1 tháng, khi tỷ lệ tiêm vắc-xin của các tỉnh, thành phố khác được nâng lên, người dân sẽ được tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn.

Phân bổ 100.000 liều AstraZeneca Ngày 28/9, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quyết định phân bổ 100.000 liều vắc-xin AstraZeneca cho các đơn vị ở Hà Nội. Số vắc-xin này do chính phủ Hungary hỗ trợ, được sản xuất tại Ý. Đây là đợt phân bổ vắc-xin thứ 49 ở nước ta. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 55 triệu liều vắc-xin COVID-19. Tới ngày 28/9, có hơn 40,2 triệu liều đã được tiêm, trong đó khoảng 8,5 triệu liều là mũi 2 (tức gần 12% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm). Riêng Hà Nội đã được cấp hơn 7,4 triệu liều vắc-xin. Hà Minh