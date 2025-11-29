Không còn nỗi lo nhập viện lúc nửa đêm: Nhà ở có bác sĩ trở thành lựa chọn mới

Trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa nhanh và các bệnh mạn tính gia tăng, khái niệm “nơi an cư” không còn dừng ở tiện ích hay vị trí. Một mô hình nhà ở mới – căn hộ có bác sĩ trực 24/7 – đang mở ra hướng sống an toàn, nhân văn, nơi mỗi cư dân được chăm sóc sức khỏe ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sự gia tăng của các bệnh mạn tính cùng tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới đang buộc người dân đô thị thay đổi cách lựa chọn nơi an cư. Theo Tổng cục Dân số, Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2011 và dự báo đến 2036 sẽ trở thành quốc gia có dân số già. Cùng lúc đó, Bộ Y tế ghi nhận 77% tử vong đến từ bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đột quỵ.

Những biến động đó đòi hỏi mô hình nhà ở phải chuyển từ tiêu chí “đủ tiện ích” sang ưu tiên chăm sóc sức khỏe – chủ động phòng bệnh. Vì vậy, căn hộ có bác sĩ trực, theo dõi sức khỏe 24/7 đang trở thành xu hướng tất yếu của đô thị thông minh – an toàn – nhân văn.

Trước bối cảnh già hóa dân số và áp lực bệnh mạn tính gia tăng, mô hình nhà ở gắn với chăm sóc y tế dự phòng đang trở thành hướng đi mới trong phát triển đô thị. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng đến yếu tố trị liệu tự nhiên và chăm sóc sức khỏe tại chỗ, trong đó Onsen Fuji là một trong những đơn vị tiên phong với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat. Các dự án này đều phát triển theo xu hướng Thera Home – coi ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà là không gian chăm sóc thân – tâm – trí, phù hợp với nhu cầu được theo dõi sức khỏe thường xuyên của người cao tuổi và các nhóm cư dân dễ tổn thương trong đô thị hiện đại.

Sau cơn tai biến nhẹ, cụ ông 75 tuổi đang sống tại một căn hộ theo mô hình Thera Home từng đứng trước nguy cơ phải vào trung tâm điều dưỡng. Cùng với chương trình phục hồi chức năng, nhờ có điều dưỡng và bác sĩ theo dõi sát sao mỗi ngày, kết hợp dưỡng sinh – tắm khoáng – thủy trị liệu, cụ đã phục hồi vận động đến 85% sau 6 tháng, kiểm soát tốt huyết áp và ngủ ngon hơn.

Tương tự, trường hợp bà H., 78 tuổi, có tiểu đường type 2 hơn 10 năm và tăng huyết áp. Trước đây, mỗi tháng bà phải đi viện 3–4 lần vì tụt đường huyết đột ngột và khó thở.

Từ khi gia đình quyết định chuyển bà đến sống căn hộ theo mô hình Thera Home, bà được bác sĩ trực tại đây thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi chỉ số đường huyết và huyết áp mỗi ngày, đồng thời hướng dẫn chế độ ăn tối ưu cho người cao tuổi ít vận động.

Sau 5 tháng tình trạng sức khỏe bà H cải thiện đáng kể, khi chỉ số HbA1c giảm từ 8,2% xuống 6,9%, các cơn khó thở giảm 70%

Bà tham gia đều các lớp mindfulness, yoga, thực dưỡng, art therapy…và chương trình cá nhân hoá dinh dưỡng tại Thera Home. “Tôi già rồi nhưng vẫn muốn tự mình đi lại, tự mình nấu bữa sáng. Ở đây, tôi cảm giác mình vẫn sống chứ không phải chỉ tồn tại”, Bà H. chia sẻ.

70% bệnh nhân sau tai biến có thể phục hồi gần như bình thường nếu được trị liệu sớm và liên tục tại nhà

Nghiên cứu của Hội Đột quỵ Việt Nam cho thấy, 70% bệnh nhân sau tai biến có thể phục hồi gần như bình thường nếu được trị liệu sớm và liên tục tại nhà nguy cơ tai biến tái phát giảm 40%.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, phòng bệnh đối với người cao tuổi ngay trong từng hơi thở, từng bước đi. Mọi gia đình hoàn toàn có thể biến không gian sống thành nơi tăng tuổi thọ khỏe mạnh.

“Mô hình nhà ở chỉ tập trung vào chỗ ngủ và tiện ích đã lỗi thời. Người cao tuổi cần một ‘hệ sinh thái sức khỏe’, kết hợp chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và cảm xúc an yên. Đó là chìa khóa giảm tải cho y tế tuyến trên và cải thiện chất lượng sống”, PGS Nga cho hay.

Tương lai đô thị Việt Nam: sống khỏe mới là sống sang

Trong bối cảnh “ở nhà phải an toàn và khỏe mạnh hơn bệnh viện”, mô hình Thera Home nổi lên như một căn hộ trị liệu – phòng bệnh – phục hồi.

Sống khỏe mới là sống sang

Bộ Y tế cho biết: 13–17 năm cuối đời của người Việt thường phải sống với bệnh mạn tính. Mục tiêu của mô hình nhà ở sức khỏe là kéo dài thời gian sống khỏe, hạn chế phụ thuộc con cái. Tại Thera Home, người cao tuổi có bạn đồng trang lứa, tham gia lớp dưỡng sinh, thiền hít thở, hoạt động văn hóa hằng ngày, được tôn trọng, chăm sóc và ghi nhận.

Thera Home được phát triển theo mô hình “căn hộ trị liệu trong đô thị”, hướng đến nhóm cư dân trung niên và cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn, phục hồi sau điều trị và sống an nhiên trong môi trường trị liệu tự nhiên.

Điểm khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng khép kín 24/7 ngay trong nội khu. Mọi dữ liệu sức khỏe của cư dân được đồng bộ – phân tích – quản lý thông qua ứng dụng Thera Life App, cơ sở cốt lõi của mô hình chăm sóc y tế thông minh. Các chỉ số như giấc ngủ, nhịp tim, huyết áp, đường huyết, mức năng lượng… được theo dõi liên tục, giúp cư dân chủ động phòng bệnh và giúp đội ngũ y tế can thiệp sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giúp rút ngắn “thời gian vàng” xử lý cấp cứu và phòng biến chứng.

Nhờ hệ sinh thái này, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính – những nhóm dễ tổn thương nhất trong xã hội hiện đại được bảo vệ an toàn 24 giờ mỗi ngày, không còn nỗi lo sống một mình hay phải di chuyển xa trong tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh dịch vụ y tế, Thera Home còn xây dựng chuỗi không gian trị liệu tự nhiên gồm: Bồn khoáng nóng và bể Onsen 4 mùa giúp lưu thông khí huyết, hỗ trợ xương khớp; Phòng trị liệu chuyên biệt (Detox Lab, Oxy Healing Lounge, phòng quang trị liệu sinh học); Nhà hàng thực dưỡng với thực đơn hữu cơ, cân bằng âm dương; Không gian thiền – vườn trị liệu, nơi cư dân được kết nối, vận động và phục hồi tinh thần.

Toàn cảnh Thera Home trong quần thể đô thị xanh và hồ tự nhiên.

Theo định hướng phát triển, Thera Home không chỉ là nơi ở, mà là một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại gia – nơi người cao tuổi có thể sống chủ động, phục hồi bền vững, còn con cháu hoàn toàn yên tâm vì cha mẹ luôn được bác sĩ theo dõi sát sao từng ngày.

Căn hộ có bác sĩ trực sẽ sớm trở thành chuẩn sống của đô thị già hóa. Đây không chỉ là sự nâng tầm chất lượng sống, mà còn góp phần giảm tải bệnh viện, tăng khả năng chăm sóc dự phòng, xây dựng thành phố nhân văn, năng lực chống chịu cao, đô thị hiện đại không được đánh giá bằng số tòa nhà chọc trời, mà bằng việc cư dân trong đó sống khỏe và hạnh phúc đến mức nào.