Không còn cưỡi voi, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023 có gì?

Năm nay, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột có 18 hoạt động chính, tổ chức khắp 15 huyện, thị, thành phố của Đắk Lắk. Đặc biệt, tour du lịch voi thân thiện của tỉnh này đang thử nghiệm ở vườn quốc gia Yok Đôn được công nhận là một trong 24 tour du lịch đặc sắc nhất Việt Nam.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phóng viên Tiền Phong phỏng vấn bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk về những điểm nhấn và sự khác biệt tại lễ hội cà phê năm nay.

- Thưa bà, yếu tố nào tạo điểm nhấn và sự khác biệt tại Lễ hội cà phê lần thứ 8, năm 2023?

- Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu: Năm nay, có 18 hoạt động chính của lễ hội. Những lần trước lễ hội được tổ chức chủ yếu ở TP Buôn Ma Thuột thì hiện nay 15 huyện, thị, thành phố đều tham gia. Các lễ hội lần trước chỉ miễn phí cà phê ở TP Buôn Ma Thuột. Năm nay, ngày hội cà phê miễn phí được tổ chức tại 15 huyện, thị, thành phố, đúng vào ngày 10/3, là ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột. Người dân và du khách đến bất cứ địa phương nào cũng có thể thưởng thức cà phê miễn phí.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có sự đổi mới ngay từ chủ đề, hình thức thể hiện đảm bảo được tính hiện đại, tính hội nhập cao. Xuyên suốt chương trình, hoạt động toát ra hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lan tỏa đi năm châu và năm châu hội tụ về Đắk Lắk. Tỉnh muốn hướng tới khẳng định Buôn Ma Thuột là điểm đến của cà phê thế giới, theo nghị quyết của Bộ chính trị, xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

- Trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, được biết các doanh nghiệp, lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng những tour du lịch để du khách có nhiều trải nghiệm đặc sắc. Cần phải đảm bảo tiêu chí nào để du khách trải nghiệm?

- Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu: Trong chương trình tour, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột có 12 doanh nghiệp xây dựng 42 chương trình tour đặc sắc gắn với các hoạt động của lễ hội.

Du khách đến đúng lễ hội từ ngày 10-14/3 sẽ trải nghiệm được các hoạt động này. Tất cả hoạt động đó đã được Sở VH-TT&DL thẩm định, công bố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân địa phương biết. Sở cũng gửi văn bản cho các Sở VH-TT&DL trên cả nước, đề nghị các sở giúp tuyên truyền tour du lịch đến với nhân dân cũng như các doanh nghiệp, lữ hành của địa phương đó. Để họ biết và kết nối tour của mình đến lễ hội.

Với trách nhiệm cơ quan thường trực, quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở có văn bản chỉ đạo đơn vị trong ngành chuẩn bị những điều kiện phục vụ khách tốt nhất, niêm yết công khai giá, bán các sản phẩm dịch vụ tại đơn vị. Sở tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời vướng mắc.

Đối với các đơn vị không thuộc ngành du lịch quản lý, ban tổ chức đã chỉ đạo sở ngành liên quan tăng cường quản lý về giá, đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mong muốn kỳ lễ hội lần thứ 8 giữ vững được thương hiệu du lịch Đắk Lắk không có sự tăng giá, chèo kéo trong các dịp lễ hội, để du khách an tâm, tin tưởng khi lựa chọn Đắk Lắk.

- Những lễ hội trước có sử dụng voi tham gia diễu hành đường phố, voi thi đá bóng, voi bơi vượt sông, trình diễn tái hiện cảnh săn bắt voi rừng… rất thu hút du khách. Nay tỉnh không tổ chức những hoạt động trên, vậy tại lễ hội lần này, có những hoạt động nào gắn với voi để thu hút du khách, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu: Lễ hội năm nay có hội voi được tổ chức ở huyện Buôn Đôn. Chúng tôi không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng tới phúc lợi của voi như đã cam kết với Tổ chức động vật châu Á. Lễ hội năm nay có các hoạt động gắn với voi như cúng sức khỏe, du khách trải nghiệm hoạt động voi thân thiện. Đặc biệt, tour du lịch voi thân thiện của tỉnh đang thử nghiệm ở vườn quốc gia Yok Đôn được công nhận là 1 trong 24 tour du lịch đặc sắc nhất của Việt Nam.

- Đến thời điểm này công tác chuẩn bị như thế nào rồi thưa bà?

- Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các hoạt động cơ bản đã sẵn sàng. Chuẩn bị tổng duyệt chương trình khai mạc, bế mạc. Bây giờ, tập trung chính cho công tác hậu cần và công tác lễ tân, tất cả phân công cụ thể, chi tiết từng bộ phận.

Trong dịp lễ hội này, Sở giao cho Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp với đoàn khối. Lực lượng thanh niên hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ cho khách, tại 3 địa điểm: Sân bay Buôn Ma Thuột, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Hội chợ chuyên ngành cà phê.

Sở cung cấp 3 đường dây nóng của Chánh thanh tra sở, Trưởng phòng quản lý du lịch, Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch. Du khách có thông tin gì cần sẽ hỗ trợ kịp thời.