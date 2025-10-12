Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không có phép màu xảy ra: Tìm thấy nữ sinh ĐH Ngoại ngữ ở Hà Nội mất tích bí ẩn 1 tháng trước

LINH LÊ

HHTO - Thi thể nữ sinh Đại học Ngoại ngữ được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) sau khoảng 1 tháng mất tích.

Trước đó vào chiều 11/9, nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ là Bùi Bích Ph. (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Phạm Thủy (mẹ nữ sinh) động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến 17h cùng ngày, bà Thủy gọi cho con gái nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của Bùi Bích Ph. ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

55022557822632306408153143099041877440068001n-edited-edited-1760270802849.jpg
Nữ sinh Bùi Bích Ph.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái. Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Ph. mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại.

Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với nữ sinh Ph., được tìm thấy từ hôm 13/9.

Tối 12/10, bà Thủy thông tin tới báo chí, gia đình tìm thấy thi thể con gái bị mất tích cách đây 1 tháng ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của nữ sinh Ph. là khoảng 120km, tính theo đường sông.

Theo bà Thủy, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường, song gia đình vẫn nghi ngờ con gái bị sát hại và đã gửi đơn đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ #mất tích #Ninh Bình #tìm kiếm nữ sinh #tin tức mất tích #nữ sinh viên tử vong

