Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026

TPO - Ngày 24/6, 260 golfer sẽ bước vào cuộc tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tại sân Long Thành Golf Club. Không chỉ sở hữu tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới khoảng 8 tỷ đồng, giải đấu còn mang đậm ý nghĩa tri ân lịch sử, lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu phong trào giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ của golf Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang theo thông điệp kết nối cộng đồng, tri ân lịch sử và lan tỏa trách nhiệm xã hội trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng Long Thành Golf Club và Golf Pro tổ chức, quy tụ 260 golfer tranh tài từ 12h ngày 24/5 tại sân Đồi và sân Hồ của Long Thành Golf Club. Đây là con số ấn tượng với một giải đấu mang tính cộng đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn cũng như uy tín mà giải đấu đã xây dựng sau mùa giải đầu tiên thành công.

Về chuyên môn, 246 golfer thành 4 bảng đấu gồm bảng A (handicap 0-15), bảng B (16-23), bảng C (24-36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 chính là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Hệ thống giải Hole In One (HIO) nổi bật với 4 xe ô tô, bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng nhiều phần quà giá trị khác đã tạo nên sức hấp dẫn lớn với cộng đồng golfer.

Bên cạnh danh hiệu Best Gross dành cho golfer xuất sắc nhất giải, các golfer thi đấu nổi bật ở từng bảng đấu cũng sẽ được trao cúp và quà tặng cho các vị trí Nhất, Nhì và Ba. Ngoài ra, loạt giải kỹ thuật như Near to the Pin, Near to the Line hay Longest Drive cũng góp phần tăng tính hấp dẫn, tôn vinh kỹ năng cá nhân và tạo thêm nhiều điểm nhấn thú vị trên sân.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở chuyên môn hay giải thưởng. Với thông điệp “Non sông một dải”, Tiền Phong Golf Championship 2026 tiếp tục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi Ban tổ chức duy trì chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn giàu cảm xúc của cộng đồng golfer Việt Nam, nơi thể thao, lịch sử và tinh thần nhân văn cùng hòa chung trong một sự kiện ý nghĩa.