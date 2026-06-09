Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn nửa ký vàng qua cửa khẩu Bờ Y

TPO - Hai người đàn ông trú tỉnh Gia Lai bị bắt quả tang khi vận chuyển thuê hơn 538 gam vàng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Số vàng có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng được cất giấu tinh vi trong khu vực nhà vệ sinh cửa khẩu nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, khoảng 13h05 ngày 30/5, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an xã Bờ Y tiến hành kiểm tra xe khách biển số 81F-00xxx do Đàm Quang Vỹ (54 tuổi) điều khiển, Nguyễn Anh Dương (26 tuổi) làm phụ xe. Cả hai cùng trú tại Gia Lai.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đi vào khu vực nhà vệ sinh của nhà liên hợp cửa khẩu. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Vỹ ném một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà nhằm che giấu.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Kiểm tra gói hàng, tổ công tác phát hiện bên trong chứa hai thỏi kim loại màu vàng hình hộp chữ nhật được bọc trong túi ni-lông trong suốt. Tại thời điểm làm việc, Vỹ và Dương khai nhận vận chuyển thuê số vàng này từ Lào về Việt Nam để giao cho một người chưa rõ danh tính, với tiền công 1 triệu đồng.

Hai đối tượng cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người và tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, hai thỏi kim loại thu giữ đều là vàng. Trong đó, một thỏi nặng 256,6 gam, hàm lượng vàng 91,3%; thỏi còn lại nặng 282,1 gam, hàm lượng vàng 86%.

Tổng khối lượng vàng thu giữ là 538,7 gam. Kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định số vàng này có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng tại thời điểm vi phạm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số vàng và những người liên quan.