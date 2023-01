Khởi tố vụ nhận hối lộ tại hai trạm đăng kiểm ở Sơn La

TPO - Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm ở tỉnh này là 2601D và 2603D.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 trung tâm Đăng kiểm trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay một số cán bộ của 2 trạm đăng kiểm nêu trên đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng.

Vụ việc tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bị phanh phui vào cuối tháng 10/2022, khi lực lượng CSGT Công an TPHCM phát hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cho đến nay, CQĐT Công an TPHCM đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có Cục trưởng cục Đăng kiểm Việt Nam.

Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án đối với một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn hai tỉnh phía Bắc này.