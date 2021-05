Khởi tố vụ án tại dự án 'ôm' 20.000 m2 đất vàng Nha Trang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (tổng diện tích 20.112m2, ở số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

Chiều 12/5, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự (Quyết định số 60/VPCQCSĐT ngày 10/5/2021) "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đang tiến hành các thủ tục khởi tố bị can. Đây là một trong 6 dự án do Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, tiến hành điều tra, liên quan đến nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý đất đai, làm dự án BT tại Khánh Hòa.

Theo hồ sơ của PV, dự án Nha Trang Golden Gate có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, mục tiêu dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tiêu chuẩn 5 sao. Trên website, dự án Nha Trang Golden Gate có tên khác là Golden Peak Nha Trang, được rao bán căn hộ với giá khoảng 42 triệu đồng/m2. Dự án này cho biết sẽ xây 4 khối nhà 40 tầng với khoảng 1.900 căn hộ khách sạn và 3.600 căn hộ cao cấp.

Dự án Nha Trang Golden Gate tọa lạc trên khu đất có vị trí đắc địa bởi mặt tiền trải dài bên đường Trần Phú hướng ra vịnh biển Nha Trang và được tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất vào năm 2016 với tổng diện tích 20.112m2. Trong đó, có 8.224m2 đất thương mại - dịch vụ được thuê trong thời hạn 50 năm (trả tiền thuê đất một lần để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại - PV); có 4.675m2 đất ở đô thị được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng căn hộ chung cư. Ngoài ra, dự án còn có 7.212 m2 đất thuê trả tiền hàng năm, bao gồm đất công viên cây xanh 3.541 m2 và đất giao thông, sân bãi 3.670 m2.

Vào tháng 9/2016, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có quyết định miễn giảm 3,4 tỷ đồng tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang. Vì thế, chủ đầu tư dự án Nha Trang Golden Gate chỉ phải nộp khoảng 75,9 tỷ đồng tiền thuê đất. Theo một số chuyên gia bất động sản, giá cho thuê đất và giao đất thực hiện dự án này tại thời điểm đó là quá thấp. Sau khi chủ đầu tư nộp tiền thuê đất, tháng 4/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gồm 12.900m2 cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang. Trong đó, có 4.675m2 đất ở đô thị được giao đất có thu tiền sử dụng đất và 8.224m2 đất thương mại - dịch vụ cho thuê trong thời hạn 50 năm.

Dự án này cũng điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Vào năm 2017, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang cho thi công xây dựng dự án Nha Trang Golden Gate khi chưa có giấy phép xây dựng. Vì thế, tháng 5/2017, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với đơn vị thi công. Từ đó đến nay, dự án phải tạm dừng thi công do chưa có giấy phép xây dựng.

Sau một thời gian xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm về sai phạm trong hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định có sự việc phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí” nên quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật, đồng thời xem xét khởi tố các bị can có liên quan vụ án này.