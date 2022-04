Khởi tố vụ án giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang

TPO - L.V.P. (SN 1990, quê Đồng Tháp) sử dụng mạng xã hội Tiktok để kêu gọi tụ tập tại KDL Đại Nam biểu tình. Công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) đã triệu tập và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với nam thanh niên này.

TPO - Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 15/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, quê huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi “giết người”.

TPO - Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.