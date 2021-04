Khởi tố vụ án giao ‘đất vàng’ trường Chính trị Khánh Hoà cũ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc giao "đất vàng" cho doanh nghiệp làm dự án BT tại trường Chính trị Khánh Hoà cũ, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Sáng 2/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết: Ngày 30/3, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41/CSKT khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các qui định về quản lý đất đai" được qui định tại khoản 3 điều 229 Bộ luật Hình sự xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Đây là một trong 6 dự án do Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, tiến hành điều tra, liên quan đến nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý đất đai, làm dự án BT tại Khánh Hòa. Từ tháng 1/2021, theo đề nghị của của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các cơ quan có chức năng liên quan theo dõi, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động chuyển dịch, mua bán, thế chấp… tại 6 dự án này.

Khu “đất vàng” tại số 1 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang) trước đây thuộc trường Chính trị Khánh Hoà cũ. Ngày 16/2/2016, UBND tỉnh Khánh Hoà có quyết định số 411 thu hồi toàn bộ 7.388,9 m2 đất do trường Chính trị Khánh Hoà quản lý tại số 1 Trần Hưng Đạo giao cho Công ty CP Thanh Yến (trụ sở Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thực hiện dự án Khu phức hợp Thương Mại- Dịch Vụ- Y tế- Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư - Nha Trang center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính Trị tỉnh theo hình thức hợp đồng BT).

Việc giao khu đất vàng đó là để đổi đất cho Công ty Thanh Yến thực hiện dự án BT, đầu tư hơn 149 tỷ đồng xây lại trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới tại khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang. Tuy nhiên, việc giao khu đất tại trường Chính trị Khánh Hoà cho Công ty CP Thanh Yến làm dự án Nha Trang Center 2 và khách sạn, nhà ở chung cư không thực hiện đấu giá, đấu thầu theo đúng qui định pháp luật.