Khởi tố tài xế làm lật xe tải đè lên hai mẹ con

TPO - Tài xế Hoàng Tấn Phong điều khiển xe tải không làm chủ tốc độ, khiến xe bị lật, đè chết hai mẹ con trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7/9, nguồn tin cho biết, Viện KSND huyện Di Linh đã phê chuẩn khởi tố bị can Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây tai nạn chết người. Công an huyện Di Linh cũng đã tạm giữ ông Phong để phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 40’ ngày 31/8, ông Phong điều khiển xe tải biển số 49C-236.71 lưu thông Quốc lộ 20 theo hướng TP.HCM - Đà Lạt, khi đến Km173 quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Gia Hiệp (khu vực đèo Phú Hiệp) thì mất lái, lao sang bên trái đường.

Đúng lúc đó, chị Đ.T.T.T (28 tuổi, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh) điều khiển mô tô chở theo mẹ chồng là bà V.T.K.N (56 tuổi) lưu thông chiều ngược lại. Chiếc xe tải đã lật ngang, đè trúng xe máy khiến hai phụ nữ này tử vong tại chỗ. Phải mất nhiều thời gian lực lượng chức năng mới cẩu được xe tải lên và đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trên có mưa, đường sá trơn trượt. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy với tốc độ cao.

Mặt khác, Công an huyện Di Linh xác định thời điểm gây tai nạn, ông Phong không có giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Ông Phong trình bày do vi phạm an toàn giao thông nên vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ bằng lái và một số giấy tờ khác.