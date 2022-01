Khởi tố tài xế có sổ tâm thần gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định

TPO - Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu - tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ở địa bàn thị xã An Nhơn làm 2 người chết, 16 người bị thương.

Ngày 1/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) người điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 16 người bị thương vào chiều tối 30/12 tại thị xã An Nhơn. Theo đó, Nguyễn Văn Thâu bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng". Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cũng cho biết, cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giám định pháp y về tâm thần đối với Nguyễn Văn Thâu để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc. Trước đó, Tiền Phong đưa tin, chiều ngày 30/12, ô tô tải mang BKS: 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 do Nguyễn Văn Thâu điều khiển đã gây ra tai nạn với nhiều phương tiện trên tuyến đường đi qua ở các xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn). Sau khi gây ra tai nạn tài xế này lái xe bỏ chạy. Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày lực lượng công an mới chặn bắt được tài xế Thâu. Tại cơ quan chức năng, ban đầu, Nguyễn Văn Thâu khai báo có dùng heroin nhưng khi test thì âm tính. Tài xế này có bằng lái xe, tuy nhiên là người có sổ tâm thần, diện theo dõi trong cộng đồng. TRƯƠNG ĐỊNH