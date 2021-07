Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ

Yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân trong sai phạm đất đai ở TPHCM TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TPHCM tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý tập thể, cá nhânliên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai tại địa phương này. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự, gây thất thoát tài sản nhà nước thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phá hai đường dây cá độ bóng đá 'khủng' tại Huế và Quảng Nam TPO - Hai đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng do các đối tượng ở Huế và Quảng Nam cầm đầu vừa bị công an các địa phương này triệt phá.

Bắt quả tang 85 dân chơi tổ chức 'bay lắc' trong Resort ở Bình Định TPO - Ngày 7/7, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang 85 thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy tại 9 phòng ở Resort Vunam.

Thanh tra Đắk Lắk lý giải việc chậm báo cáo kết quả lên Thanh tra Chính phủ TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nêu nhiều lý do chậm báo cáo kết quả thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nguyên nhân cán bộ nghiệp vụ chưa chuyên sâu, chưa có trình độ hiểu biết sâu về nội dung thanh tra…

Khởi tố thêm một thành viên nhóm ‘Báo Sạch’ TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Lê Thế Thắng, một trong những thành viên khởi tạo trang Fanpage “Báo sạch” trên mạng xã hội Facebook.

Điều tra, xử lý can phạm gây rối ở Trại tạm giam Chí Hòa TPO - Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam Chí Hòa thăm khám cho số can phạm, một số can phạm lợi dụng kích động số can phạm làm reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. Cảnh sát đã ổn định tình hình.

Bản tin Hình sự: Bắt quả tang gần 100 đối tượng thác loạn ma túy TPO - TIN NÓNG ngày 7/7: Người đàn ông tự đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm; Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng; Hơn 30 thiếu nữ thác loạn ma túy với 50 chàng trai;...

Người đàn ông tự đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm TPO - Buồn chuyện gia đình, ông Tùng đã tự tay châm lửa đốt căn nhà của mình. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan làm 4 căn nhà hàng xóm bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.