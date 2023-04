Khởi tố nữ nghi phạm sát hại người tình của cha ở Bình Dương

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội “Giết người”. Bị can Chung đang được giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chờ kết quả giám định tâm thần.

Trưa 24/4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội “Giết người”.

Cùng ngày, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại bị can Nguyễn Thị Mỹ Chung đang được giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong thời gian chờ kết quả giám định tâm thần.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 14/4, ông T (60 tuổi, quê Vĩnh Long) đang ở công ty làm bảo vệ thì nhận được điện thoại của con gái là Nguyễn Thị Mỹ Chung thông báo vừa sát hại bà Nguyễn Thị N (58 tuổi, quê Đắk Lắk).

Sau khi nghe con gái báo tin, ông T gọi điện về cho chủ nhà trọ trên đường D9 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) để nhờ kiểm tra.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đến hiện trường thì phát hiện bà N đã tử vong, trên người có vết thương. Khi công an đến hiện trường, nữ nghi can đang ngồi trong phòng trọ.

Theo trình bày của những người liên quan, bà N và ông T có quan hệ tình cảm và thuê trọ sống chung tại khu nhà trọ nói trên.

Ngày 13/4, con gái của ông T từ tỉnh Vĩnh Long lên thăm cha rồi ở lại phòng trọ. Đêm 13/4, ông T đi làm bảo vệ ở công ty, phòng trọ còn lại con gái ông và bà N, đến sáng 14/4 thì xảy ra vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, ông T cho biết giữa con gái và người tình không có mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ án mạng. Cũng theo ông T, con gái ông có triệu chứng bệnh tâm thần.