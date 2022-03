Khởi tố nữ giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An

TPO - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 30/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Lê Thị Dung (SN 1971, trú tại khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, Lê Thị Dung là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ bị can Dung để điều tra làm rõ đến các hành vi, vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính.

Trước đó, lực lượng chức năng đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Lê Thị Dung, thu nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng.

Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.