Khởi tố nguyên chủ tịch thị trấn và nữ giám đốc ‘làm phép’ hồ sơ dự thầu

TPO - Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên) và một nữ giám đốc công ty về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Việt Yên. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Xuân Quang (SN 1969, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) và bà Dương Thị Nga (SN 1979, trú tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, khoảng cuối năm 2021, bị can Nguyễn Xuân Quang và Dương Thị Nga đã có hành vi lập, ký khống tài liệu hồ sơ để dự thầu và trúng thầu gói thầu “Xây dựng mới, chăm sóc đường băng xanh cản lửa” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyễn Xuân Quang là Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, còn bị can Dương Thị Nga đang là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.