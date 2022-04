Khởi tố nghi can giết vợ, phi tang xác ở Đà Lạt

TPO - Trong số 13 đối tượng liên quan vụ kê khống mồ mả di dời để trục lợi vừa bị khởi tố bị can, có hai người từng là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế.

TPO - Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định) về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” , liên quan đến vụ cháy làm 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

TPO - Sáu đối tượng thuộc nhóm hành hung các nhân viên quán ăn Tám Lúa vừa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó có 2 bị can nam bị tạm giam. Một bị can nữ được cho tại ngoại vì đang mang thai, nữ bị can còn lại nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.