Khởi tố một chủ tịch xã liên quan vụ bán đất trái thẩm quyền ở Nghệ An

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 455 triệu đồng.