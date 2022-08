Khởi tố đối tượng lừa đảo mua bán 'tích xanh' Facebook

TPO - Nguyện thường xuyên đăng bài trên các hội nhóm Facebook về việc góp vốn để mua các tài khoản “tích xanh”, khi có người góp vốn thì đối tượng lừa đảo rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 2/8, Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Nguyện (SN 2001), trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó anh N.Đ.T. (SN 2005, trú tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) trình báo vào khoảng giữa tháng 4/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh T. được một đối tượng rủ đầu tư góp vốn mua bán tài khoản Facebook “tích xanh” (dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các Fanpage hoặc các tài cá nhân) để kiếm lời.

Sau nhiều lần trao đổi, anh T. đã bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt 11,5 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xác định Đinh Xuân Nguyện là đối tượng thực hiện hành vi trên. Tại cơ quan điều tra, Nguyện khai nhận, thường xuyên đăng bài trên các hội nhóm Facebook về việc góp vốn để mua các tài khoản Facebook “tích xanh” sau đó bán lại để kiếm lời.

Khi có người tin tưởng, góp vốn thì Nguyện liền chặn Facebook người đó và lấy tiền để chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.