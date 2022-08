Khởi tố đối tượng ‘làm tiền’ trên người hiến máu tình nguyện

TPO - Liên quan vụ việc ‘làm tiền’ trên người hiến máu tình nguyện xảy ra ở Viện Tim TPHCM, Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Trọng An (70 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/8, Công an quận 10 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Trọng An (70 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do tuổi cao, ông An được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 6 năm nay, báo chí thông tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực trong chuyện hiến máu tình nguyện xảy ra tại TPHCM.

Cụ thể, với vai trò trung gian kêu gọi và kết nối người hiến máu tình nguyện trong cộng đồng để phục vụ cho các ca cần phẫu thuật tim ở Viện Tim TPHCM, ông Hoàng Trọng An đã yêu cầu người nhà bệnh nhân phải đưa 2 triệu đồng để bồi dưỡng cho người hiến máu. Tuy nhiên, trên thực tế những người hiến máu hoàn toàn không nhận khoản tiền bồi dưỡng nào từ ông An.

Theo báo cáo vụ việc từ Sở Y tế TPHCM, ông Hoàng Trọng An có tham gia trong Câu lạc bộ (CLB) “Chuyến xe nghĩa tình” của Hội Chữ đỏ Trường Trung cấp Quang Trung thuộc Thành Hội khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào năm 2021.

Sau dịch, CLB “Chuyến xe nghĩa tình” giải tán. Các tình nguyện viên tham gia chống dịch đã thành lập CLB “Doanh nhân Chữ thập đỏ TPHCM” và CLB “Vì sức khỏe cộng đồng” để tham gia các hoạt động nhân đạo giai đoạn hậu COVID-19.

Việc ông An được phân công là phó ban phụ trách truyền thông là do Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân phân công. Sự việc xảy ra tại Viện Tim TPHCM là hành vi cá nhân của ông An, không thuộc công việc CLB phân công cho ông này.

Được biết, ông An bắt đầu có mặt tại Viện Tim TPHCM khoảng hơn 10 năm nay với tư cách tình nguyện viên và thường xuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Viện Tim TPHCM nhận thấy có sự thiếu sót trong việc quản lý, giám sát người đến làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện và cho biết sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay.

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Viện Tim và các bệnh viện trên địa bàn nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động thiện nguyện tại đơn vị nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra. Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Viện Tim phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim, chỉ nên thực hiện quy trình hiến máu, lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp.