Khởi tố đối tượng đến tâm dịch Bắc Ninh đón người, tổ chức vượt biên sang Trung Quốc

TPO - Bị mẹ nuôi bắt quả tang trộm tiền, một học sinh lớp 9 thú nhận bị nhóm côn đồ nhiều lần chặn đường, ép cống nộp tổng cộng 14 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khởi tố 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của học sinh này.

TPO - Công an Đồng Nai bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Ngoài ma túy, các đối tượng còn tàng trữ súng và hung khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục CSHS, Cụ An ninh mạng và công an các địa phương tăng cường đấu tranh, triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá EURO 2020, COPA AMERICA 2021 và vòng loại WORLD CUP 2022 khu vực Châu Á.