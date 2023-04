Khởi tố ba kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.