Khởi tố ba đối tượng trong vụ 2 xe khách chèn ép nhau trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

TPO - Ngày 29/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ xe khách lạng lách, đánh võng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ hai xe khách chèn ép, lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cách đây ít ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 tài xế về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Văn Thái (SN 1982, trú TP Thái Nguyên, Thái Nguyên), tài xế nhà xe Thái Đạt chạy tuyến Bắc Kạn - Nam Định; Lâm Văn Thảo (SN 1987, trú TP Bắc Kạn, Bắc Kạn), tài xế nhà xe Thái Đạt, trực tiếp điều khiển xe ô tô khách biển số 18B – 018.08 và Nguyễn Văn Duy (SN 1983, trú Trực Nam, Nam Định), tài xế ô tô BKS 17B - 022.16 chạy tuyến Định Hóa - Tiền Hải, Thái Bình.

Trước đó, ngày 21/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe khách BKS 17B - 022.16 và ô tô BKS 18B-018.08 di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trong clip, hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường. Đến gần nút giao Thịnh Đán (thuộc địa phận Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), xe khách BKS 18B-018.08 đã vượt lên trước xe 17B – 022.16. Sau khi hai chiếc xe dừng lại có người trên xe 18B-018.08 xuống xe đi về phía xe khách 17B-022.16 nói chuyện.

Ngày 22/7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã tiến hành xác minh thông tin và mời những người có liên quan trong vụ việc đến để giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở nội dung xác minh và hình ảnh ghi nhận vụ việc có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện và người tham gia giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đấu tranh làm rõ vụ việc.

Cũng tại buổi làm việc này Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ các tài liệu liên quan cũng như người, phương tiện cho Công an TP Thái Nguyên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.