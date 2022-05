Khởi tố 7 đối tượng phá 35.000 m2 rừng bao ở Phú Quốc

TPO - Ngày 30/5, Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT tra đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”, theo Điều 243 Bộ Luật hình sự.

Các bị can gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987), Phạm Long Rin (SN 1986), Trần Quốc Việt (SN 1986), Lê Văn Chiến (SN 1972) và Bùi Hoàng Tranh (SN 1964), các đối tượng trên trú và tạm trú tại các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ (TP Phú Quốc).

Trước đó, các lực lượng chức năng TP. Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000m2 (tương đương 3,5 ha) tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra, 7 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng.

Trung tá Lê Minh Chánh – Phó trưởng Công an TP. Phú Quốc cho biết, để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng như trong thời gian qua, Công an TP Phú Quốc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức tuần tra, tổ chức bắt giữ nếu phát hiện các đối tượng vi phạm. Ngoài 4 vụ vừa khởi tố, Công an TP. Phú Quốc đang xác minh làm rõ một số vụ đã và đang xảy ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.