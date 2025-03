Khởi tố 53 đối tượng liên quan sòng bạc lớn do hai cha con cầm đầu

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn do Nguyễn Minh Hùng và con trai cầm đầu. Hơn 50 đối tượng bị khởi tố, trong đó nhiều người bị bắt tạm giam. Đáng chú ý, sòng bạc này hoạt động tinh vi với nhiều lớp cửa, có người cảnh giới nghiêm ngặt.