Khởi tố 4 đối tượng kích động hơn hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn, tấn công cảnh sát

TPO - Chiều 24/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng (là học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hà Ngọc Thương (27 tuổi, trú ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), Huỳnh Huy Hoàng (22 tuổi, trú ấp Tri Liêm, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang), Lê Văn Đặng (31 tuổi, trú khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú ấp Ngãi Phú, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần). Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ ngày 30/8/2023, sau khi ăn cơm chiều xong, các học viên cai nghiện tại Khu A Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tụ tập, la hét, đập cửa làm mất an ninh, trật tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, có 36 học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài. Những học viên còn lại tiếp tục la hét, đập phá cửa và có hành vi ném đá, vật cứng vào cán bộ quản lý; đồng thời, kích động, xúi giục những học viên ở Khu B hưởng ứng theo. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ sở cai nghiện đã phối hợp Công an huyện Châu Thành, Công an xã Đa Lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, truy bắt được 25/36 học viên đưa về Cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Khi đưa các học viên về Cơ sở cai nghiện, các học viên còn lại trong Khu A tiếp tục kích động, gây mất an ninh trật tự, ném đá, vật cứng, đập phá cửa rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này có khoảng 31 học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch, đá ném về phía lực lượng công an và dùng bình chữa cháy xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, các đối tượng còn tiếp tục đập phá một phòng khác để 5 đối tượng trốn ra ngoài. Đến 21 giờ 50 phút, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an xã Đa Lộc, Công an huyện Châu Thành trấn áp nên các đối tượng rút về Khu A và vào phòng ở. Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hoàng Phúc, Lê Hồng Phẩm và Trương Minh Thiện để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ