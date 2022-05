Khởi tố 19 đối tượng liên quan vụ hai băng nhóm hỗn chiến trong rừng cao su

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến trong rừng cao su giữa 2 băng nhóm ở địa phương này.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 nghi can trong vụ 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức còn khởi tố bị can, cho tại ngoại 10 nghi can và truy bắt những đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, tối 20/3, Phan Tấn Hiệp (Tèo voi) đến quán karaoke A Thảo (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) để hát karaoke. Khi tính tiền ra về, Hiệp gặp Bùi Ngọc Phúc (Phúc bợm), 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng không có ai thương tích, sau đó cả 2 rời khỏi quán.

Đến ngày 22/3, Phúc gọi điện thoại, hẹn Hiệp ra lô cao su gần khu vực dân cư thuộc thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức để giải quyết mâu thuẫn thì Hiệp đồng ý.

Sau đó, Phúc nói cho Bùi Ngọc Phi biết sự việc. Phi gọi Lê Xuân Toàn để nhờ giúp đánh nhau với nhóm của Hiệp. Toàn gọi điện cho nhóm bạn của mình ở TP.Bà Rịa (khoảng 20 người) đến tập trung gần nhà Toàn để chuẩn bị đi đánh nhau. Toàn lấy 2 bao hung khí và 1 khẩu súng tự chế cùng 2 viên đạn đưa cho những người trong nhóm rồi đến nhà Phúc. Nhóm của Phúc đến lô cao su trước, phân phát hung khí đã chuẩn bị từ trước và nhặt đá có sẵn trong lô cao su rồi đứng đợi nhóm của Hiệp đến.

Trong khi đó, Phan Tấn Hiệp gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Liêm (Xệ), Võ Hồng Sơn (Sơn trọc), Đinh Văn Hiếu (Hiếu đen) và Nguyễn Quốc Tài (Tài ba tây) nhờ đánh nhau với Phúc thì những người này đồng ý.

Khi 2 nhóm cách nhau khoảng 20m, Toàn bắn 1 phát súng lên trời. Sau khi Toàn nổ súng, 2 bên ném đá qua lại rồi lao vào dùng hung khí đánh, chém nhau. Nhóm của Phúc thất thế bỏ chạy, bị nhóm của Hiệp đuổi theo 1 đoạn rồi 2 nhóm giải tán.

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ 1 vỏ đạn, 1 viên đạn cùng nhiều hung khí tại nhà các đối tượng tham gia đánh nhau. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức còn thu giữ 1 khẩu súng tại nhà của Lê Xuân Toàn. Theo kết luận giám định, khẩu súng thu giữ tại nhà Lê Xuân Toàn là vũ khí quân dụng.