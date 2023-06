Khởi tố 19 bị can trong vụ phòng khám ở Đồng Nai trục lợi bảo hiểm

Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi làm giả giấy tờ xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn.

Theo đó, công an đã khởi tố 19 bị can (có một bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số này, có 5 bác sĩ từng làm việc tại các phòng khám đa khoa, còn lại là các dược sĩ, nhân viên y tế và người chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ tại các phòng khám đa khoa.

Trước đó, sáng 30/5, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức khám xét khoảng 10 phòng khám y tế trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tại phường Long Bình Tân, lực lượng công an có mặt tại Phòng khám đa khoa Tân Long và Phòng khám đa khoa Long Bình Tân để kiểm tra tài liệu, thu giữ nhiều hồ sơ có liên quan. Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành triệu tập hơn 30 người liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh, làm rõ.

Bước đầu xác định, ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm “khống” các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Hiện công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

