Khởi tố 12 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 8.400 tỷ đồng

TPO - Chiều nay, 6/1, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại các điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự đối với đối tượng Thắng “Sơn” (tên thật là Nguyễn Xuân Tiến, 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và 11 người khác trong đường dây cá độ có giao dịch cờ bạc lên tới hơn 8.400 tỷ đồng. Các Quyết định, Lệnh nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn. Do vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng nên Công an Thái Bình chưa cung cấp danh tính 11 đối tượng bị khởi tố còn lại. Cũng chiều nay, 6/1, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an TP Thái Bình và một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá và triệt xóa đường dây cá độ bóng đá nói trên. Trước đó, như Tiền Phong đã đã thông tin, chiều 25/12, Công an thành phố Thái Bình đã đã tổ chức lực lượng lên tới hơn 200 cán bộ chiến sỹ, chia thành 16 tổ công tác mật phục, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc Thắng “Sơn” của hàng loạt đối tượng là đàn em của ông trùm này. Tại thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ôtô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt, 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại… Đến ngày 28/12, căn cứ hồ sơ điều tra và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc này. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây bóng đá do Thắng “Sơn” cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỉ đồng. Hoàng Long