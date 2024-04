Ngày 23/4/2024, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Khởi công thi công biển và ghi nhận 2,3 triệu giờ an toàn Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3. Kết quả này khẳng định sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo Petrovietnam, CBCNV, người lao động tham gia dự án.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 được Petrovietnam giao cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) làm Chủ đầu tư và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là Tổng thầu EPCI. Dự án được phê duyệt FDP vào ngày 23/6/2022 và đã trải qua gần 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng EPCI và khởi công dự án từ ngày 23/11/2022.

Việc hoàn thành hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng 01 và ghi nhận mốc 2,3 triệu giờ an toàn vào ngày 17/4/2024 để chuẩn bị cho chiến dịch thi công biển đã đánh dấu và ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc của các bên tham gia dự án nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn của dự án trong bối cảnh dự án bắt đầu triển khai sau khoảng thời gian đại dịch COVID-19 kéo dài, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các biến động địa chính trị, khó khăn về nguồn cung vật liệu/thiết bị và vận chuyển.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 có tổng mức đầu tư trên 400 triệu USD, với tổng sản lượng thu hồi dầu hơn 22 triệu thùng dầu và 21,4 tỷ bộ khối khí với lưu lượng dầu khai thác đỉnh khoảng 9.000 thùng/ngày, khi đưa vào vận hành sẽ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Dự án làm tiền đề cho việc tiếp tục thăm dò mở rộng toàn Lô 05-1(a), những lô lân cận và đặc biệt dự án còn góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. Tính đến ngày 20/4/2024, tiến độ dự án đạt khoảng 66,7%, vượt 0,6% so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao quyết tâm và cảm ơn với sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư PVEP, PVEP POC (Chi nhánh Điều hành thăm dò trong nước), tổng thầu Vietsovpetro và các nhà thầu, đem lại kết quả vô cùng ấn tượng đến thời điểm hiện tại của dự án, cũng như ghi nhận thành tích 2,3 triệu giờ an toàn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là một dự án rất có ý nghĩa trong điều kiện đất nước đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch, thúc đẩy đầu tư, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội và Petrovietnam là một trong những động lực cùng đầu tư công để góp phần phát triển đất nước. Dự án Đại Hùng pha 3 khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là một trong những giải pháp ngăn chặn đà suy giảm sản lượng khai thác dầu khí trong nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam tin tưởng Chủ đầu tư, nhà thầu sẽ thực hiện thành công dự án và đón dòng dầu đầu tiên (First Oil) sớm hơn so với kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch quản trị năm 2024 và tiếp tục triển khai thành công các dự án đang thực hiện của Tập đoàn; đồng thời mong muốn CBCNV tham gia dự án tiếp tục phát huy thành quả đạt được để đưa dự án Đại Hùng pha 3 hoàn thành thắng lợi.

Được biết, ngày 17/4/2023, sau hơn hơn 12 tháng thực hiện, chân đế giàn Đại Hùng 01, với trọng lượng khoảng 5.000 tấn ở độ sâu hơn 112 m đã được Vietsovpetro hoàn thành công tác chế tạo bờ và hạ thủy thành công bằng Phương án kéo trượt lên sà lan Holmen Atlantic. Đến thời điểm hiện tại, chân đế giàn Đại Hùng 01 đã được hoàn thiện công đoạn gia cố, chằng buộc trên sà lan Holmen Atlantic và sẵn sàng cho công tác vận chuyển lắp đặt biển vào ngày 24/4/2024, mở đầu cho chiến dịch lắp đặt biển năm 2024 của dự án Đại Hùng pha 3.

Mỏ Đại Hùng nằm ở vùng nước sâu xa bờ, Lô 05-1(a), ngoài khơi Việt Nam, được các nhà thầu nước ngoài đưa vào khai thác năm 1994. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố bất lợi ngoài dự báo, hoạt động khai thác tại đây không đạt hiệu quả như mong muốn. Năm 2002, các nhà thầu nước ngoài quyết định rút lui và bán lại toàn bộ phương tiện, thiết bị khai thác đã đầu tư với giá tượng trưng 1 USD cho Petrovietnam tiếp nhận. Để tiếp tục điều hành hoạt động khai thác mỏ Đại Hùng, năm 2003, Chính phủ đã quyết định giao quyền điều hành mỏ Đại Hùng cho PVEP thuộc Petrovietnam. Sau đó, Hợp đồng dầu khí Lô 05-1(a) đã được ký năm 2009 với quyền lợi tham gia 100% của PVEP và người điều hành là Công ty Dầu khí Đại Hùng, tiền thân của PVEP POC. Vượt qua nhiều khó khăn, sau 30 năm đi vào vận hành và 20 năm kể từ khi được chuyển giao về cho Việt Nam, mỏ Đại Hùng đã có những bước phát triển ngoạn mục, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của PVEP, của Petrovietnam và phát triển kinh tế đất nước, với tổng sản lượng trên 70 triệu thùng dầu từ năm 1994 đến nay.