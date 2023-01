Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang

TPO - Sáng 1/1, tại điểm cầu Hậu Giang, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, diễn ra với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang do Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận, Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - QL1, thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ; điểm cuối tại Km53+000 giao với điểm đầu dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 37,65km. Quy mô đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h, rộng 24,75m; giai đoạn phân kỳ có 4 làn xe hạn chế, rộng 17m. Tổng mức đầu tư hơn 10.370 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB 1.956 tỷ đồng.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau, với tổng chiều dài 109km, tổng diện tích đất thu hồi 761ha, tổng số dân bị ảnh hưởng là 3.857 hộ, tổng số hộ được bố trí tái định cư là 973 hộ. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang 63,6km, (chiếm 57% toàn tuyến), với 2.067 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hai dự án đã bàn giao mặt bằng đạt 94,1/109km (85%). Riêng tỉnh Hậu Giang đã bàn giao mặt bằng vượt tiến độ và sớm hơn so với chỉ đạo của Chính phủ, với diện tích bàn giao đạt 90% diện tích phải thu hồi, tương đương 324ha/361,5ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở, ban ngành, địa phương và kêu gọi nhân dân có dự án đi qua, tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện thi công dự án đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng để từng bước hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và trong vùng ĐBSCL; tạo làn sóng mới trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đại diện các nhà thầu thi công dự án, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng - cho biết, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) cam kết tập trung nguồn lực con người, tài chính, thiết bị xe máy; tổ chức thi công chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật; đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, quyết tâm hoàn hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng cao nhất.

Theo ông Ngọc, hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau có nhu cầu vật liệu cát đắp nền đường sử dụng trong năm 2023 và 2024 khoảng 18,5 triệu m3, trong khi hiện nay nguồn cung cấp tại các mỏ ở khu vực ĐBSCL chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, cần có sự cân đối, ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu từ các địa phương có nguồn vật liệu cho các dự án thành phần.

Trao đổi bên lề lễ khởi công, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - chia sẻ, tỉnh xác định dự án sẽ là cơ hội để tỉnh bứt tốc phát triển trong thời gian tới, vì thế tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là tuyên truyền về những lợi ích của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội cũng như lợi ích của người dân, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với chủ trương của trung ương cũng như của tỉnh trong triển khai dự án.

Cấp ủy các cấp phát huy vai trò với việc Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thị xã, thành phố có dự án đi qua là Trưởng Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Trong quá trình triển khai dự án cần đảm bảo tối đa quyền lợi tốt nhất cho người dân có đất bị thu hồi.

"Đây là dự án có quy mô tác động khá lớn trên địa bàn tỉnh khi có đến gần 64km đi qua, tác động đến hơn 2.000 hộ dân. Tỉnh đã tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, chuyển tải những kiến thức cấp ủy, chính quyền cơ sở. Cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân" - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.