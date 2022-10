Khoảng 600 người tham gia phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

TPO - Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xét về quy mô, tính chất, số lượng bị cáo và những người liên quan tham gia phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ 45- 60 ngày và có khoảng hơn 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, quê TP Hải Phòng) và 73 bị cáo khác về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ. Đây là phiên tòa xét xử vụ đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, dầu trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Trong phiên tòa này, Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng trong phiên tòa ngoài 74 bị cáo, còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 43 người làm chứng và 81 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến, có khoảng hơn 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa gồm HĐXX, các kiểm sát viên, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lực lượng bảo vệ...

Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai - địa điểm mở phiên tòa đã bố trí hội trường chính làm phòng xử án. Hội trường Thư viện Đồng Nai nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị được bố trí để phục vụ những người liên quan, người tham gia phiên tòa: Các luật sư, người có liên quan. Các phóng viên báo chí theo dõi phiên tòa qua màn hình được truyền hình trực tiếp.

Ngoài ra, Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh cũng đã bố trí các phòng nghị án, lưu hồ sơ, y tế, bố trí cho bị cáo bị F0... Để đảm bảo an ninh trật tự, trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động kinh doanh, buôn bán bên trong khuôn viên của trung tâm đều phải dừng hoạt động.

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh, với số lượng bị cáo và những người liên quan có mặt tại phiên tòa rất lớn, tính chất vụ việc phức tạp nên các hoạt động tố tụng liên quan đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 45 đến 60 ngày.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bố trí lực lượng để đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại phiên tòa. Trong đó, bao gồm các lực lượng: Cảnh sát cơ động, an ninh, hỗ trợ tư pháp và phòng cháy, chữa cháy.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, đối tượng Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh, đóng tại TPHCM) đã liên hệ với Đào Ngọc Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP Hải Phòng) để bàn bạc, thỏa thuận góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng này đã cấu kết với một số cán bộ tổ chức buôn lậu xăng dầu và thống nhất chia tỷ lệ phần trăm từ nguồn lợi bất hợp pháp nói trên.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2,8 ngàn tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 triệu lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 65 điện thoại di động, tạm giữ số tiền hơn 221 tỷ đồng, kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội nhận hối lộ.