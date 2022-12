Khoai lang lành mấy cũng trở thành ‘thuốc độc’ với những người sau

TPO - Mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích nhưng những người sau được khuyến cáo không ăn khoai lang kẻo "rước hoạ vào thân".

Khoai lang chứa nhiều chất chống ô xy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, magiê, phốt pho, kali và kẽm, khoai lang có thể giúp tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên.

Ngoài ra, thêm khoai lang vào chế độ ăn hằng ngày của bạn có thể đáp ứng nhu cầu vitamin và khoáng chất của cơ thể, giúp cải thiện thị lực, kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu cũng như giảm nguy cơ đột quỵ.

Những người không nên ăn khoai lang

Khoai lang là thực phẩm rất tốt, nhưng với một số người mắc bệnh sau đây thì nên hạn chế, thậm chí là 'cấm kỵ' với món ăn này.

Người đang đói

Trong khoai lang có nhiều đường, nếu ăn nhiều, đặc biệt là lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, bạn cần luộc chín trước khi ăn, hoặc khi luộc cho ít rượu để hủy chất men.

Nếu bị đầy bụng, bạn có thể pha nước gừng để uống. Quan trọng là bạn cần lưu ý không ăn khoai lang khi đói.

Người bị thận

Những người mắc bệnh thận tuyệt đối không nên ăn khoai lang vì trong khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A…, khi thận yếu chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, sẽ gây ra những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu tim.

Người có hệ tiêu hóa không tốt

Những người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng không nên ăn nhiều khoai lang vì lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, càng sinh hơi trướng bụng.

Người có bệnh về dạ dày

Nếu ăn khoai lang khi đói bụng rất dễ làm kích thích tiết axit dạ dày, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. Đặc biệt, những người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, hoặc người có chức năng tiêu hóa yếu, dễ dẫn đến đau bụng, viêm loét dạ dày, bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính nên tránh việc ăn khoai lang để không làm cho tình trạng đau trở nên tồi tệ hơn.

Những thực phẩm đại kỵ với khoai lang

Mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích nhưng khoai lang được khuyến cáo không sử dụng với thực phẩm dưới đây:

Không ăn cùng ngô

Ngô được đánh giá là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao. Trung bình trong 100g ngô chứa khoảng 70,6g carbohydrate, dồi dào chất lượng, chất xơ, chất béo, magie, kali… Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng lớn vitamin, cao gấp 5 - 10 lần so với lượng vitamin có trong gạo và lúa mì.

Để tiêu hóa ngô, dạ dày cần tiết ra nhiều axit và cũng mất nhiều thời gian để thực hiện xong công việc này. Nếu ăn ngô và khoai lang cùng một lúc sẽ tạo gánh nặng lên dạ dày, khiến dạ dày phải tiết ra nhiều axit để tiêu hóa cả 2 loại thực phẩm, tệ hơn là gây trào ngược dạ dày.

Không ăn cùng bí đỏ

Khoai lang và bí đỏ 2 loại thực phẩm lợi nhuận nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí. Tình trạng khan, ợ chua khi ăn 2 loại thực phẩm cùng lúc. Lưu ý khi nấu chín, phải chín kỹ nếu không muốn trạng thái đầy nặng hơn.

Không ăn cùng cà chua

Nếu trong đơn thực hiện có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích hoạt dạ dày tiết kiệm ra nhiều vị trí axit.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào cơ thể dễ dàng kết thúc trong môi trường axit mạnh, từ thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dày đặc, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Không ăn cùng chuối

Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng một nửa. Đây đều là 2 sản phẩm dễ tạo cảm giác không. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ dàng bị tràn dịch ngược trở lại. Ổ đĩa, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây độc mãn tính làm thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

Không ăn cùng trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, rất phù hợp để dùng vào bữa sáng. Việc trứng và khoai lang có thể kết hợp được với nhau hay không còn phù thuộc vào từng đối tượng. Cụ thể, những người có nhu động và hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì việc ăn 2 món này cùng một lúc sẽ không gây hại gì.

Tuy nhiên, với người mắc chứng khó tiêu, tốt nhất là không nên ăn đồng thời cả hai món này. Bởi khi ăn trứng, dạ dày cần lượng lớn thời gian để tiêu hóa hết hàm lượng protein có trong trứng. Nếu bạn tiếp tục ăn thêm khoai lang sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây đau bụng.

Không ăn chung với quả hồng

Đường trong khoai lang khi đi vào trong cơ thể sẽ rất dễ lên men trong dạ dày, làm điều đó, khi ăn khoai lang sẽ tạo ra hiện tượng tăng dày dạ dày. If you eat cả khoai lang và quả hồng giống nhau, sẽ làm cô đặc và kết thúc axit trong dạ dày làm phản ứng hóa học của tannin hợp chất - pectin của quả hồng, trường hợp nặng có thể gặp phải tình trạng xuất huyết tiêu hóa hoặc viêm ruột non.