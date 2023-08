Khiếp vía những 'hung thần' chở quặng trên quốc lộ ở Nghệ An

Trao đổi với Tiền Phong sáng 13/8, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, 2 tuần qua Tổ công tác đặc biệt của đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 7 để xử lý dàn xe chở quặng từ Lào về Việt Nam.

Hiện tại, tổ công tác đã xử phạt 50 xe chở quặng với các lỗi vi phạm về vạch kẻ đường, biển báo, dừng đỗ không đúng quy định... "Bước đầu kiểm tra không phát hiện lỗi vi phạm tải trọng đối với những chiếc xe này. Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát những đoàn xe chở quặng, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm", Thượng tá Nguyễn Nam Hồng nói.