Khi nhóm nhạc quốc tế 'khởi nghiệp' ở Việt Nam

Sống lại thời kỳ đỉnh cao từ một ca khúc

Cách đây hơn 20 năm, khi làn sóng ban nhạc nam thế giới nổi đình nổi đám, các thế hệ 8X, đầu 9X của Việt Nam nhiều người biết đến nhóm nhạc 911 đến từ Anh Quốc được thành lập năm 1995. Những bản nhạc pop, kết hợp cùng những giai điệu sôi động và dễ nhớ tạo nên những bản nhạc trẻ trung và đầy năng lượng đã in sâu vào tâm trí của nhiều người. Thế nhưng, cũng như xu hướng của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới, nhóm nhạc sớm tan rã vào năm 1999. Mãi đến năm 2008, họ có cuộc hội ngộ đầu tiên sau đó gây tiếng vang khi tái hợp trong phim tài liệu The Big Reunion (2012). Nhờ sự đón nhận tích cực từ công chúng, bộ ba này đã tham gia các chuyến lưu diễn tại Anh và Ireland và hoạt động cho đến nay.

Trong dịp trở lại Việt Nam biểu diễn trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh vào giữa tháng 9 vừa qua, phóng viên Tiền Phong có dịp trò chuyện với nhóm nhạc đang gây “sốt” trở lại với giới trẻ Việt thời gian này. Dù các thành viên nhóm đều có độ tuổi từ 50 trở lên nhưng vẫn giữ được nhiều nét đẹp trên khuôn mặt. Ăn mặc giản dị, các thành viên nhóm thoải mái trò chuyện về sự nghiệp phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới với phóng viên.

Nam ca sĩ Lee Brennan (sinh năm 1973), một trong 3 thành viên của nhóm chia sẻ, tháng 2 vừa qua, nhóm nhạc 911 đã có sản phẩm âm nhạc hợp tác với ca sĩ trẻ Đức Phúc mang tên Em đồng ý (I Do). Nam ca sĩ ngạc nhiên vì bài hát rất thành công ở các phương diện về truyền thông, âm nhạc đồng thời giúp nhóm được nhiều khán giả trẻ Việt Nam biết đến.

“Trước khi đến Việt Nam nhận dự án âm nhạc này tôi không mong đợi nhiều về việc sản xuất video. Chúng tôi chưa từng bao giờ tham gia sản xuất video tại nước ngoài. Nhưng khi đặt chân đến Việt Nam, chứng kiến một ekip khoảng 40 người tham gia sản xuất khiến tôi vô cùng bất ngờ. Và kết quả chúng tôi nhận được là một video âm nhạc rất tốt, chất lượng cao. Music video có lồng ghép giữa câu chuyện và ý nghĩa đằng sau đó. Chẳng hạn đó là câu chuyện của người mẹ đơn thân, về cặp đôi già nói lời yêu,… khiến bài hát trở nên ý nghĩa và mang tầm vóc lớn hơn”, ca sĩ Lee Brennan nói.

Nam ca sĩ 50 tuổi cho hay, về chất lượng video, các cảnh quay, ekip,… mọi thứ đều tốt khiến video nhận được hơn 50 triệu lượt xem trên Youtube, lọt top 1 tất cả các bảng xếp hạng tại Việt Nam thời điểm đó

Còn thành viên Jimmy Constable (sinh năm 1971) phải thốt lên rằng: “Đã rất lâu rồi chúng tôi không sản xuất music video. Nhờ dự án hợp tác với ca sĩ trẻ Việt Nam mà giờ 911 đã có nhiều “fan” trẻ. Hiện tại có nhiều “fan” sinh năm 1999, 2000 trở lên. Đây thực sự là điều hạnh phúc đối với một boyband từ những năm 1990 như chúng tôi”.

Các thành viên nhóm ngạc nhiên bởi trước khi hợp tác với Đức Phúc khi đến Việt Nam biểu diễn không ai nhận ra. Tuy nhiên, sau khi video âm nhạc phát hành lúc đi ngoài đường ai cũng nhận ra và chào đón các thành viên. “Khi 911 ra sân bay về nước, tất cả mọi người ở đó tạm biệt chúng tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì nó đã gợi lại những cảm xúc thời kỳ đỉnh cao và cảm nhận được sự nồng nhiệt của khán giả Việt Nam”, Jimmy chia sẻ.

Nghệ sĩ “già” học ca sĩ trẻ Việt Nam

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng nhóm 911 cho rằng, không thấy sự cạnh tranh mà có sự hợp tác học hỏi nhau để cùng ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, lan tỏa tới mọi người. Đó cũng là cầu nối giữa nghệ sĩ lớn tuổi và thế hệ trẻ ngày nay.

“Chúng tôi không nghĩ mình cần phải cạnh tranh với các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Cũng đã hơn 20 năm kể từ khi 911 ra mắt và chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng các tài năng trẻ như Đức Phúc, Orange... Thay vì một cuộc đua, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để chúng tôi học hỏi cách quảng bá âm nhạc từ lứa nghệ sĩ mới hơn. Với những lượt nghe, lượt xem trên Youtube, ảnh hưởng của mạng xã hội và cả sự khác biệt về thế hệ, có rất nhiều thứ chúng tôi cần học hỏi từ giới trẻ. Vậy nên 911 rất háo hức và mong chờ được làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ”, ca sĩ Jimmy nói.

2 ca sĩ “già” cho rằng, với 28 năm trong nghề, 911 có thể chia sẻ những kinh nghiệm ứng xử, làm chủ sân khấu hay những kỹ thuật cần thiết khi biểu diễn. Ngược lại, với sự phát triển của mạng xã hội hiện nay, các bạn trẻ có thể dạy cho các ca sĩ cách để đưa âm nhạc của mình đến gần với công chúng hơn.

Chia sẻ về phát triển âm nhạc tại Việt Nam trong thời gian tới, 911 cho rằng, bên cạnh việc làm mới các ca khúc cũ còn có những sáng tác mới tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

911 được thành lập vào năm 1995 với các thành viên: Lee Brennan, Jimmy Constable và Spike Dawbarn. Họ từng là nhóm nhạc Anh nổi đình đám vào thập niên 1990, được nhiều khán giả quốc tế yêu thích. Thời hoàng kim, nhóm đã bán được hơn 10 triệu đĩa đơn và 6 triệu album trên khắp thế giới, sở hữu nhiều bản hit quen thuộc: Don't Make Me Wait, Bodyshakin, Private Number, A Little Bit More, I Do…