Khi nghị quyết của Đảng mở đường để sinh viên tự tin hội nhập và khởi nghiệp

SVO - Không còn xa vời, các nghị quyết về giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế và khởi nghiệp đang hiện diện ngay trong lớp học, phòng thí nghiệm, sân chơi thể thao và hành trình du học của sinh viên. Đó chính là cách Đảng chăm lo toàn diện cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được Đảng và Nhà nước xem là lực lượng quan trọng, giữ vai trò xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới với nhiều cơ hội và thách thức, từ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 cho đến hội nhập toàn cầu, Đảng đã ban hành loạt nghị quyết trụ cột và chuyên đề nhằm chăm lo toàn diện cho HSSV từ giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế đến bảo đảm nền tảng phát triển bền vững.

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và ba Nghị quyết 70-71-72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

Những định hướng này không chỉ phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với thế hệ trẻ mà còn mở ra con đường để HSSV khẳng định bản thân, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển đất nước.

Giáo dục – đào tạo: Đặt thanh niên ở trung tâm chiến lược phát triển

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Đây không chỉ là cải cách về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy mà còn là sự thay đổi trong triết lý: Giáo dục gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, phát huy năng lực và phẩm chất của mỗi học sinh, sinh viên.

Với học sinh, sinh viên, nghị quyết này mang lại cơ hội tiếp cận môi trường học tập hiện đại, đa dạng, giàu tính sáng tạo. Các bạn trẻ không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được rèn luyện kỹ năng mềm, năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Điều đó phù hợp với yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2023. Ảnh minh họa: DƯƠNG TRIỀU

Nhiều sinh viên chia sẻ, việc đổi mới giáo dục không chỉ dừng ở tri thức mà còn mở ra không gian phát triển toàn diện nhân cách. "Mình cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách học, phương pháp giảng dạy. Bọn mình được khuyến khích đưa ra ý tưởng, tranh luận, phản biện, sáng tạo, rất thực tế thay vì chỉ tiếp thu một chiều", chị Vũ Thị Ngọc (nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính) bày tỏ.

Y tế – sức khỏe: Quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của học trò

Đi đôi với giáo dục, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân khẳng định rõ: Sức khỏe là vốn quý của con người và của cả dân tộc. Trong đó, thế hệ học sinh, sinh viên được coi là đối tượng đặc biệt cần được chăm lo.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng y tế học đường, cải thiện dinh dưỡng, tăng cường hoạt động thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các em học tập, nghiên cứu hiệu quả và hình thành lối sống lành mạnh.

Thực tế những năm gần đây, nhiều trường đại học, phổ thông đã đưa vào chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, tư vấn tâm lý học đường, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào. Tất cả đều bắt nguồn từ sự chỉ đạo của Đảng trong việc bảo đảm một thế hệ trẻ vừa giỏi tri thức, vừa khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Khoa học – công nghệ và khởi nghiệp: Trang bị hành trang hội nhập

Trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên số, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra cơ hội lớn cho sinh viên. Đảng xác định khoa học – công nghệ là động lực trọng yếu để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điều này đồng nghĩa với việc HSSV được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngay từ giảng đường. Hàng nghìn đề tài nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của sinh viên đã được hình thành, nhiều ý tưởng sau đó phát triển thành doanh nghiệp thực thụ.

Song song, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cũng tạo điều kiện để sinh viên tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi ý tưởng sáng tạo có thể được ươm mầm, gọi vốn, thử nghiệm và đưa ra thị trường. Không ít bạn trẻ từ giảng đường đã trở thành doanh nhân khởi nghiệp thành công, góp phần định hình một thế hệ doanh nhân mới – bản lĩnh, sáng tạo và dám dấn thân.

Hoàng Đức Chung – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Bọn mình thấy rõ cơ hội để biến ý tưởng thành sản phẩm. Có sự đồng hành của Nhà nước, sự định hướng từ Đảng, các dự án sinh viên được tiếp thêm niềm tin để phát triển bền vững”.

Hội nhập quốc tế: Từ giảng đường ra thế giới

Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, và Đảng đã sớm xác định trong Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đặc biệt của nghị quyết này là không chỉ dừng ở kinh tế, mà còn toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, khoa học, văn hóa, xã hội.

Với HSSV, đây chính là “cánh cửa mở” để bước ra thế giới. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, học bổng quốc tế, hội thảo học thuật toàn cầu. Qua đó, các bạn không chỉ tiếp cận tri thức mới mà còn mang hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập ra năm châu.

Đồng thời, các nghị quyết cũng đặt trách nhiệm lên vai sinh viên: Phải biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời sẵn sàng học hỏi cái hay, cái tiến bộ của bạn bè quốc tế. Đây chính là quá trình hình thành những “công dân toàn cầu” mang đậm hồn cốt Việt.

An ninh năng lượng: Bảo đảm nền tảng cho sự phát triển bền vững

Một điểm nhấn quan trọng trong loạt nghị quyết chuyên đề là Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Với nhiều người trẻ, năng lượng có thể là khái niệm vĩ mô, nhưng thực chất lại liên quan trực tiếp đến đời sống học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp.

Nguồn năng lượng bền vững, ổn định chính là nền tảng để trường học vận hành, phòng thí nghiệm nghiên cứu, doanh nghiệp trẻ phát triển. Đảng đặt mục tiêu an ninh năng lượng cũng là để bảo đảm cho thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện học tập, sáng tạo, làm việc trong một môi trường ổn định và bền vững.

Sự quan tâm toàn diện – khát vọng vươn cao

Từ giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp đến hội nhập quốc tế và bảo đảm năng lượng, có thể thấy, Đảng đã chăm lo toàn diện cho thế hệ học sinh, sinh viên. Không chỉ dừng ở những chính sách vĩ mô, các nghị quyết này đã và đang đi vào đời sống, đến từng lớp học, phòng thí nghiệm, sân chơi khởi nghiệp và những chuyến giao lưu quốc tế.

Sự quan tâm ấy không chỉ giúp HSSV có điều kiện phát triển toàn diện mà còn nuôi dưỡng trong giới trẻ khát vọng cống hiến. Thế hệ trẻ hôm nay đang ngày càng ý thức rõ hơn về vai trò của mình: Học để thành đạt không chỉ cho bản thân, mà còn để xây dựng một đất nước giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Như lời cựu sinh viên Học viện Ngoại giao Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ: “Bọn mình may mắn khi lớn lên trong giai đoạn mà Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ thông qua nhiều chủ trương, chính sách cụ thể. Đây chính là nguồn động viên to lớn, là động lực để thế hệ bọn mình nỗ lực học tập và cống hiến cho Tổ quốc”.

Trong vòng tay của Đảng, học sinh, sinh viên hôm nay chính là những chủ nhân của ngày mai, những người viết tiếp khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.