Khi lạp xưởng truyền thống gặp gu ăn uống hiện đại

Từ một món ăn ra đời để lưu giữ hương vị thịt qua mùa lạnh, lạp xưởng từ lâu đã trở thành món ngon quen thuộc trong ẩm thực Á Đông. Nhờ công nghệ chế biến hiện đại, Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin bổ sung thêm lựa chọn mới cho người yêu lạp xưởng.

Từ sản phẩm truyền thống đến tiện lợi hơn

Tại Việt Nam, lạp xưởng từ lâu đã hiện diện trong nhiều bữa ăn gia đình, từ đĩa xôi nóng buổi sáng, món cơm rang thơm nức đến những mâm cơm sum họp ngày Tết. Trải qua thời gian, món ăn quen thuộc ấy cũng không ngừng được biến tấu, từ lạp xưởng tươi, lạp xưởng khô, lạp xưởng Mai quế lộ, lạp xưởng tôm đến những phiên bản mới phù hợp hơn với khẩu vị và nhịp sống hiện đại.

Người tiêu dùng hiện tại, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ tìm kiếm món ăn ngon mà còn quan tâm nhiều hơn đến sự tiện lợi, an toàn, dễ bảo quản và linh hoạt trong cách sử dụng. Một sản phẩm thực phẩm được yêu thích hôm nay cần vừa giữ được hương vị quen thuộc, vừa dễ chế biến, dễ mang theo, phù hợp với bữa ăn tại nhà, văn phòng, những chuyến đi xa hoặc các món ăn sáng tạo đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Từ thực tế đó, Mavin Foods phát triển Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin – một lựa chọn mới dành cho những người yêu lạp xưởng nhưng mong muốn một sản phẩm tiện lợi hơn, linh hoạt hơn và có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn. Nếu lạp xưởng tươi hấp dẫn bởi độ mềm, vị mọng và cảm giác tươi mới, thì lạp xưởng sấy lại có thế mạnh riêng ở khả năng bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ thường lên đến 30 ngày hoặc bảo quản lạnh tới 90 ngày, phù hợp để dự trữ trong gia đình, mang theo khi đi xa, dùng tại văn phòng...Với thời hạn bảo quản thuận tiện hơn, Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin có thể được phân phối rộng rãi trên toàn quốc mà không phụ thuộc quá nhiều vào các điều kiện bảo quản phức tạp như dòng sản phẩm tươi.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin trước hết nằm ở công thức tẩm ướp. Sản phẩm kết hợp rượu Mai quế lộ cùng các loại gia vị quen thuộc như hồi, quế, tiêu, thảo quả, đinh hương… tạo nên tầng hương thơm đặc trưng, gợi nhớ đến hương vị lạp xưởng truyền thống nhưng đủ mới, phù hợp với khẩu vị hôm nay.

Khi thưởng thức, người dùng có thể cảm nhận vị ngọt thịt hài hòa, chút cay thơm của tiêu, hậu vị đặc trưng của Mai quế lộ cùng độ dai mọng vừa đủ.

Công nghệ chế biến đặc biệt gia tăng chất lượng

Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin được ứng dụng công nghệ sấy nhiệt thấp trong thời gian dài, giúp giữ màu sắc tự nhiên, hạn chế tình trạng khô cứng và tạo độ dai mọng cho từng thớ thịt. Đây là yếu tố quan trọng để sản phẩm vừa có ưu điểm của dòng lạp xưởng sấy.

Sản phẩm còn được kết hợp với công nghệ thịt xay thô, giúp từng miếng lạp xưởng mang lại cảm giác “ăn thấy thịt thật”, rõ kết cấu, chắc vị và thơm ngon tự nhiên. Với người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng cảm quan của thực phẩm chế biến, đây là một điểm cộng đáng chú ý.

Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin cũng rất dễ chế biến. Người dùng có thể chiên áp chảo, nướng, ăn cùng cơm nóng, xôi, cơm rang, bánh mì hoặc kết hợp trong các món ăn hiện đại như mì trộn, cơm hộp, salad, đồ ăn vặt tại nhà. Chỉ với vài phút chuẩn bị, một món ăn thơm nức, đậm đà đã sẵn sàng cho bữa sáng, bữa trưa văn phòng hay bữa tối nhanh gọn của gia đình.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại, khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt trong từng công đoạn. Từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, phối trộn gia vị, sấy đến đóng gói, quy trình sản xuất đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như HACCP, ISO, mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng trong mỗi lần sử dụng.

Sự ra đời của Lạp xưởng sấy Ngũ vị Mavin không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn mới cho người yêu lạp xưởng, mà còn thể hiện nỗ lực của Mavin Foods trong hành trình nâng tầm thực phẩm Việt.