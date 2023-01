Khen thưởng cá nhân, tập thể cứu cháu bé rơi hố công trình và bắt cướp ngân hàng

TPO - Chủ tịch UBND Đồng Nai và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng các cá nhân, tập thể thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong việc giải cứu cháu bé rơi xuống hố công trình. Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sáng 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong hai vụ việc là cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình và bắt nhanh nghi can cướp ngân hàng ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã tặng bằng khen cho Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Đồng Nai) vì thành tích cứu sống bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình (hố cọc ép bê tông) sâu 15m vào 19/12/2022; trao bằng khen cho 4 tập thể đã tham gia phối hợp bắt nhanh nghi can gây ra vụ cướp tại ngân hàng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vào chiều 28/12/2022 cho Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ .

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, gồm đội trưởng Lê Văn Đức, cán bộ Trương Ngũ Hổ, Ngô Đình Thành và chiến sỹ Nguyễn Thiết Minh. Thống đốc NHNN Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Như thông tin đã đưa, chiều ngày 28/12, tại Phòng giao dịch Thạnh Phú, Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh huyện Vĩnh Cửu, Bắc Đồng Nai (thuộc ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) có một đối tượng dùng súng giả uy hiếp những người có mặt tại đây để cướp 20 triệu đồng của người dân đang giao dịch tại ngân hàng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự và Công an TP Biên Hòa tiến hành xác minh, truy xét. Sau 4 giờ đồng hồ, các lực lượng đã bắt giữ đối tượng Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tổ 19, KP3, phường Bửu Long, TP Biên Hòa). Bước đầu tại cơ quan công an, Tùng khai do thiếu nợ, túng quẫn nên đã dùng súng giả để đi cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 27 phút ngày 19/12/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai nhận được tin báo của anh Lại Thế Quang (phụ trách công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) báo tin có 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường sâu khoảng 15 m, nơi công trình đang thi công. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, nơi bé gái bị nạn là hố công trình có đường kính khoảng 40cm, sâu khoảng 15m. Nạn nhân còn tỉnh táo nhưng tâm lý đang hoảng loạn. Các cán bộ chiến sĩ đã liên tục trấn an để bé gái bình tĩnh trở lại. Do miệng hố quá nhỏ không thể tiếp cận, việc mở rộng hố để xuống dưới thì tốn nhiều thời gian và khó khăn, lực lượng cứu hộ quyết định thả dây xuống rồi hướng dẫn bé gái tự buộc vào người để kéo lên. Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày bé gái đã được lên khỏi hố cọc nhồi bê tông trong niềm vui của tất cả mọi người.