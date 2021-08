Khánh Thi livestream khóc nức nở giữa đêm khuya, nói lời tiêu cực khiến fan hoang mang

TPO - Rạng sáng 28/8, Khánh Thi bất ngờ livestream với màn hình tối đen, chỉ nghe tiếng khóc và câu nói đầy ẩn ý: Bị lừa rồi; Đừng tin ai; Ở đây sống không nổi đâu…

Cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước câu chuyện Khánh Thi livestream trong đêm khuya với những hành động lạ. Theo đó, Khánh Thi phát trực tiếp trong bóng tối và khóc nức nở. Cô liên tục nói nửa chừng, gián đoạn và đầy ẩn ý: Mọi người đừng đi ra nha; Đừng tin gì hết nha; Ở đây sống không nổi đâu; Bị lừa rồi; Đừng tin ai…

Dù fan hâm mộ liên tục trấn an và hỏi lý do nhưng Khánh Thi không ngừng khóc, ho và không tiết lộ gì thêm. Một lúc sau, có người xuất hiện, bật đèn và tắt livestream. Hiện, đoạn livestream này đã bị xóa khỏi trang cá nhân của Khánh Thi và cô chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về hành động kỳ lạ này.

Câu chuyện Khánh Thi livestream lúc nửa đêm và khóc nức nở gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Khánh Thi và Phan Hiển. Đáng nói, Khánh Thi cập nhật trạng thái "Độc thân" trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, cô viết status đầy ẩn ý: “Bye”.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ để lại bình luận trấn an Khánh Thi: “Trong tình cảnh khó khăn, hãy luôn nghị lực vượt qua nhé cô giáo Thi”; “Thương chị lắm, ráng lên chị”; “Bản tính của cô giáo là luôn mạnh mẽ mà, cố lên”; “Gửi năng lượng bình an đến chị, chúc chị bình tâm, mọi chuyện đều an bài của cuộc sống. Mọi việc đến tất cả là bài học ta phải trải qua, chỉ có bình an trong tâm hồn mới sáng suốt để giải quyết mọi việc. Chị đã rất mạnh mẽ rồi và dù việc gì đến chị cũng vẫn sẽ vượt qua hoàn hảo như vậy. Chúc chị may mắn nhé!”; “Ai cũng bảo chị hạnh phúc mà giờ cũng thấy lo, không gì là mãi mãi cả, chị cố lên”…

Khán giả đang chờ đợi người trong cuộc lên tiếng và vẫn hi vọng hôn nhân của Khánh Thi- Phan Hiển là chuyện tình đẹp, bền vững trong showbiz Việt.