Khánh Thi hóa nữ thần xinh đẹp trong bộ ảnh mừng tuổi 40

“Happy birthday to me! Xin chào số 40, 21/3/2022. Cột mốc hôm nay tôi có được không phải là do tôi chỉ may mắn đâu. Mà là cả một quá trình tôi phấn đấu, rèn rũa và kiên nhẫn với tất cả. Tôi muốn lưu lại một hình ảnh đẹp, một chút hạnh phúc đầy lãng mạn. Một chút nhẹ nhàng của tiểu thư như tôi mong ước. Và tôi muốn bộ hình này của tôi mang tên: "La Vie en Rose" - Khánh Thi viết.